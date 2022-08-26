Михаил Пореченков феноменально похудел
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Михаил Пореченков феноменально похудел

Михаил Пореченков феноменально похудел
Актер Михаил Пореченков пошел на большие жертвы ради роли. Профессию актера вполне себе можно назвать героической – и не только потому, что артистам довольно часто приходится выполнять рискованные трюки, чтобы на экране все выглядело натурально. А также сниматься в легких нарядах зимой, изображая, что им жарко, нырять в ледяные реки, прыгать с парашютом и прочее. А еще потому, что им зачастую приходится резко худеть ради роли – что еще можно понять. А вот поправляться – это уже настоящий подвиг, согласитесь, ведь сбросить даже пару килограммов непросто, что уж говорить о паре десятков.
Так, Михаил Пореченков был вынужден поправиться на целых 25 килограммов, чтобы сыграть главную роль в картине «Поддубный». Причем если вес он набирал примерно в течение полугода, то, по словам режиссера картины, сбросил лишние килограммы просто стремительно. «Михаилу нужно было пользоваться мышечной массой в фильме. Накладки бы не помогли, это только визуальная составляющая. Роль в «Поддубном» для Михаила знаковая и серьезная как для актера, так и для человека. Он пошел на этот шаг без всякого сомнения. Все он набирал где-то в течение полугода. Месяца три продержался в нужной форме. Потом в один момент быстро сбросил вес», — рассказал «Антенне» режиссер фильма Глеб Орлов. Правда, в фильме на это резкое похудение внимание не обращаешь. Хотя есть одна сцена, драка в парижской подворотне, когда актеру ранят руку. И вот тогда можно заметить, что пиджак на нем просто болтается как на вешалке.
# Шоу-бизнес Пореченков Михаил
По материалам: z-aya

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