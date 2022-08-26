Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами
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Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами

Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерамиНикита Михалков выступил против выпуска в России фильмов с актерами, покинувшими страну

Российский режиссер Никита Михалков выступил против того, чтобы в России показывали фильмы с участием покинувших страну актеров. Об этом сообщает ТАСС.

Кинематографист убежден, что выпускать в прокат картины, в которых снимаются покинувшие страну артисты, не стоит, потому что «неблагодарность должна быть как-то оценена». «Мое отношение к этому очень определенное: нет, не выпускать [такие фильмы]. Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги», — сказал он.

Михалков уточнил, что покинувших Россию артистов не стоит сравнивать с эмигрантами 1920-х годов, поскольку последние были выгнаны из страны. «Они не бросали родину, они не приняли власть. И в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру. Может быть, вещь довольно спорная, но я не думаю, что если бы [писателя Ивана] Шмелева не выслали из России, он бы написал "Лето господне" и [автор Иван] Бунин написал бы "Темные аллеи"», — заявил он.

Ранее Михалков возмутился не поддержавшей спецоперацию интеллигенцией.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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