Мишустин признал усиление санкций со стороны Запада

Вадим Карасев

Мишустин заявил об усилении санкционного давления на Россию со стороны Запада

Санкционный запал в отношении России не иссяк, страны, которые приняли ряд ограничительных мер после ввода российских войск на территорию Украины, усиливают давление. Этот факт на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС признал глава правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, то обстоятельство, что инициаторы санкций и сами страдают от них, не изменил общую позицию Запада. Премьер подчеркнул, что заявления мировых лидеров об ответственности Москвы за глобальный мировой кризис не имеют под собой оснований. Также Мишустин выразил уверенность, что зарубежные политики осознают собственную ответственность за ситуацию.

Глава российского правительства призвал остальные страны евразийской пятерки совместно реагировать на давление Запада, принять на себя общие вызовы и угрозы.

Ключевыми санкциями, которые должны заработать до конца года, остается вступление в силу частичного нефтяного эмбарго Евросоюза, которое лишит Россию части сырьевых доходов. Несмотря на отложенный характер действий, подготовку к нему европейские импортеры ведут уже сейчас.

Угольное эмбарго ЕС, вступившее в силу 10 августа, резко ограничило возможности российских поставщиков отправлять топливо по морю даже в страны, которые санкции не вводили. В настоящее время компании пытаются решить проблему, в то время как в правительстве заговорили об опасности их банкротства в ближайшем будущем.