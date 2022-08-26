Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

После праздника Успение Пресвятой Богородицы все православные будут отмечать Ореховый Спас. Это торжество, как и два предыдущих, связаны с жизнью Спасителя и сбором урожая. Так как праздник церковный, многие православные переживают, можно ли работать в третий Спас.

Дата Орехового Спаса в 2022 году


Ореховый Спас называют еще Хлебный, Третий, Холщовый, Нерукотворный. Все названия появлялись в разное время. Православные связывают особые знания с каждым из них. Ежегодно праздник отмечают 29 августа. В 2022 году торжество выпало на понедельник.

Можно ли работать 29 августа

Исходя из истории праздника, его отмечали пышно и на ярмарках. В цене были картины, нарисованные на холсте. Название появилось в связи с тем, что в лесу поспевали орехи. Как раз начиналось время их сбора и заготовки на зиму.

Церковью не запрещается работа в этот день. Женщины могут наводить порядок в жилище, мужчины работать в поле. Также не запрещено собирать урожай, запасаться продуктами на зиму.

Вечером следует собираться всей семьей за праздничным столом. На нём обязательно должны присутствовать блюда из мяса и рыбы. Существовала примета: если перепробовать все угощения на столе, то год будет урожайным. В дом следовало приносить угощения, в которые добавлялись яблоки и орехи.

Что нельзя делать 29 августа, на Ореховый Спас

  • Ссориться — весь негатив может вернуться к обидчику;
  • сквернословить;
  • отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас – время сбора урожая;
  • ходить в лес без оберега (согласно народным верованиям, в этот день там можно встретить нечистую силу);
  • отказывать в помощи нуждающимся.

Почему праздник имеет три названия

Ореховый Спас также имеет и другие названия: Хлебный, Третий, Спас на холсте.

Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа). Спас на холсте — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.

Приметы на Третий Спас

В этот день птицы улетают в теплые края, а солнце поворачивает на осень. Гроза и ветреная погода в этот день – к длинной и теплой осени. Большой урожай орехов на Спас – к урожайному следующему году. Если к Третьему Спасу журавли улетели в теплые края – на Покрову (14 октября) уже пора ждать морозы. Согласно народным поверьям, если на Ореховый Спас человек найдет или случайно купит двойной орех – его ждет успех и финансовое благополучие в следующем году.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года
Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года
Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского
Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского
Церковный праздник Михей Тиховей отмечают православные 27 августа 2022 года
Церковный праздник Михей Тиховей отмечают православные 27 августа
Названа сумма, за которую Анастасия Ивлеева согласна переспать с незнакомым мужчиной
Названа сумма, за которую Анастасия Ивлеева согласна переспать с
Акции конкурента Tesla подскочили
Акции конкурента Tesla подскочили
Сокуров возразил Михалкову против запрета картин с покинувшими Россию актерами
Сокуров возразил Михалкову против запрета картин с покинувшими Россию
Людмила Поргина резко отреагировала на интервью Галины Польских: актриса считает рассказанное ложью
Людмила Поргина резко отреагировала на интервью Галины Польских:
Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» не получит русскую локализацию
Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» не получит русскую
Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен
Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о
Ксения Собчак после детокса решила похвастаться своей фигурой
Ксения Собчак после детокса решила похвастаться своей фигурой
Эдгард Запашный высказался о будущем Чулпан Хаматовой
Эдгард Запашный высказался о будущем Чулпан Хаматовой
Сбежавшая из России Рената Литвинова поздравила подругу Земфиру с днем рождения в Париже
Сбежавшая из России Рената Литвинова поздравила подругу Земфиру с

Топ на сегодня

«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
Два человека пострадали при столкновении следующего из России танкера с катером
Два человека пострадали при столкновении следующего из России танкера

Еще по теме

Ореховый Спас в августе 2019 года
Ореховый, Хлебный или Третий Спас 29 августа 2019 года
Какие церковные традиции и приметы Орехового Спаса 2022, история праздника
Сегодня православные отмечают Ореховый спас