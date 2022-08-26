Можно ли работать в праздник Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

После праздника Успение Пресвятой Богородицы все православные будут отмечать Ореховый Спас. Это торжество, как и два предыдущих, связаны с жизнью Спасителя и сбором урожая. Так как праздник церковный, многие православные переживают, можно ли работать в третий Спас.

Дата Орехового Спаса в 2022 году





Ореховый Спас называют еще Хлебный, Третий, Холщовый, Нерукотворный. Все названия появлялись в разное время. Православные связывают особые знания с каждым из них. Ежегодно праздник отмечают 29 августа. В 2022 году торжество выпало на понедельник.

Можно ли работать 29 августа

Исходя из истории праздника, его отмечали пышно и на ярмарках. В цене были картины, нарисованные на холсте. Название появилось в связи с тем, что в лесу поспевали орехи. Как раз начиналось время их сбора и заготовки на зиму.

Церковью не запрещается работа в этот день. Женщины могут наводить порядок в жилище, мужчины работать в поле. Также не запрещено собирать урожай, запасаться продуктами на зиму.

Вечером следует собираться всей семьей за праздничным столом. На нём обязательно должны присутствовать блюда из мяса и рыбы. Существовала примета: если перепробовать все угощения на столе, то год будет урожайным. В дом следовало приносить угощения, в которые добавлялись яблоки и орехи.

Что нельзя делать 29 августа, на Ореховый Спас

Ссориться — весь негатив может вернуться к обидчику;

сквернословить;

отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас – время сбора урожая;

ходить в лес без оберега (согласно народным верованиям, в этот день там можно встретить нечистую силу);

отказывать в помощи нуждающимся.

Почему праздник имеет три названия

Ореховый Спас также имеет и другие названия: Хлебный, Третий, Спас на холсте.

Приметы на Третий Спас

Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа). Спас на холсте — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.В этот день птицы улетают в теплые края, а солнце поворачивает на осень. Гроза и ветреная погода в этот день – к длинной и теплой осени. Большой урожай орехов на Спас – к урожайному следующему году. Если к Третьему Спасу журавли улетели в теплые края – на Покрову (14 октября) уже пора ждать морозы. Согласно народным поверьям, если на Ореховый Спас человек найдет или случайно купит двойной орех – его ждет успех и финансовое благополучие в следующем году.