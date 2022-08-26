На Анфису Чехову ополчились поклонники

44-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова пожаловалась на травлю в сети за отдых в Америке. Артистка не успела вернуться из Индонезии, где она прожила несколько месяцев, как вновь отправилась в путешествие, и на этот раз в гордом одиночестве. Телеведущая улетела в США и в настоящее время прекрасно проводит время в Далласе. Однако яркие снимки из отпуска знаменитости не всем нравятся. Чехова пожаловалась, что у нее появилось немало хейтеров, которые критикуют ее за затянувшийся отдых и настойчиво интересуются, зачем она уехала в Штаты и когда вернется обратно. «Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?». Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться? Другое дело, что наслаждения у всех бывают разные. Некоторых людей из дома не вытащишь, их самая большая радость — лежать уютненько на диване и смотреть телевизор», — возопила телеведущая из-за недоброжелателей.К слову, Чехова собирается пробыть за океаном еще месяц и приехать в Россию лишь в конце сентября. Телеведущая уточнила, что ради своего путешествия даже несколько скорректировала учебу 10-летнего сына Соломона, рожденного в браке с Гурамом Баблишвили. Осенью мальчик должен был пойти в пятый класс, но знаменитость отложила начало его учебы до 25 числа и отправила его погостить к отцу. «Мой сын сейчас находится в Грузии, так что никак мы не готовимся к первому сентября, у нас не будет ни торжеств, ни линейки. С 1 по 25 сентября он будет учиться дистанционно», — отчиталась Чехова.