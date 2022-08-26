На белорусско-польской границе в авто россиянина нашли предмет, похожий на взрывчатку
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На белорусско-польской границе в авто россиянина нашли предмет, похожий на взрывчатку

На белорусско-польской границе в авто россиянина нашли предмет, похожий на взрывчатку

На белорусско-польской границе в пункте пропуска Брест обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, он находится в автомобиле с российским номером. Об этом сообщил государственный погранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

Водитель-россиянин въехал на машине марки KIA на белорусскую территорию из Польши. Автомобиль оперативно оцепили, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.

Потенциально опасный предмет был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья.

С июля Белоруссия временно ввела безвизовый режим для граждан Польши. Граждане страны смогут посещать пограничную зону без пропуска. В пункте будет достаточно сообщить сотруднику пограничной службы населенные пункты назначения и цель их посещения.


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По материалам: pnp.ru

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