«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения

Елена Блиновская уж точно умеет помпезно отдыхать. Несмотря на то, что отдых блогерши вынужденно получился уединенным, она не осталась без роскошного празднования 41-летия.

Бизнесвумен сразу же после громкого отмечания 40-летия в прошлом году запланировала не менее помпезное мероприятие в Греции. Блиновская хотела отвезти на Санторини многочисленных родственников и показать им чарующие пейзажи.

Однако задуманное не воплотилось в жизнь. «По плану, созданному еще прошлой осенью, мы должны были лететь сюда всей нашей огромной семьей... Бабушки, племянники и прочие... Но год внес некоторые коррективы и не захотелось тащить всех на три дня такую сложную дорогу», — сетовала она.

Но Елена не стала грустить и вышла из ситуации — она просто заселилась в забронированное место размещения с мужем и насладилась уединением. «В итоге мы с мужем вдвоем в целом отеле! Что может быть лучше? Я хожу с ноги по номерам — они все такие разные. Можно с мужем устроить марафон... Ну короче, все сложилось идеально», — радовалась гуру марафонов.

В соцсетях Блиновская подробно публиковала празднование дня рождения. «Идеальный обзор для встречи рассветов. Клево», — хвасталась она.

Позже звезда Сети отметила, как довольна тем, что им с супругом не приходится сталкиваться с посторонними людьми. «Вот так бы мы сейчас сидели в ресторане на завтраке или вот так... Муж говорит, что я его социопаточка. Да, есть такое. Была возможность еще при смене плана позвать сюда друзей. Но я так люблю разнообразие жизни и свои дни рождения», — добавила Елена.

Завершилось скромное торжество ужином при свечах. Правда, гости соседних отелей вовсю наблюдали за ними, что смутило избранника Блиновской. «Было свидание на сцене театра. Муж не очень был доволен такой публичностью, а я точно на своем месте была», — заключила шатенка.