На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове

Вадим Карасев

На востоке Москвы 10-летнюю девочку нашли мертвой с пакетом на голове

На востоке Москвы нашли 10-летнего ребенка с пакетом на голове. Информацию об этом разместили в паблике «Богородское» во «ВКонтакте». Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что о насильственной смерти речь не идет — у ребенка передозировка.

Инцидент произошел у ЖК на Погонном проезде. Выяснилось, что девочка увлекалась токсикоманией. Она украла в супермаркете по одной версии дезодорант, по другой — освежитель для воздуха и, распылив его в пакет, надышалась газом.

Найденная мертвой школьница была из неблагополучной многодетной семьи. В соцсетях писали, что мать избивала детей ногами и отправляла спать в подъезд.

Собеседник «Ленты.ру», в свою очередь, сообщил, что погибшая стояла на учете в полиции.

В январе жительница Санкт-Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь. Женщина хотела покормить девочку, но заметила, что та не дышит.