На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes

На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes

На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и MercedesДва человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с BMW и Mercedes на трассе в Подмосковье

На подмосковной трассе «Уваровка — Ивановка — Можайск» произошло смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes. В результате погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Еще три человека, среди которых двое детей, пострадали. По данным СМИ, одну из иномарок после столкновения разорвало на части.

К месту аварии направились сотрудники полиции и медики.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы вместе»
Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы
Татьяна Тарасова высказалась о своей эмиграции в США
Татьяна Тарасова высказалась о своей эмиграции в США
Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США
Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США
Эпичный бой: В Москве подрались пьяные геи подрались с трансгендерами
Эпичный бой: В Москве подрались пьяные геи подрались с трансгендерами
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели
Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и недвижимости: подробности
Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и
Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон
Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон

Еще по теме

Три человека погибли в Ингушетии в результате ДТП
Более 20 человек пострадали при ДТП в Азербайджане
ДТП под Пермью: двое погибших, шесть пострадавших
В США три человека погибли в ДТП с медведем