На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes

Вадим Карасев

Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с BMW и Mercedes на трассе в Подмосковье

На подмосковной трассе «Уваровка — Ивановка — Можайск» произошло смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes. В результате погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Еще три человека, среди которых двое детей, пострадали. По данным СМИ, одну из иномарок после столкновения разорвало на части.

К месту аварии направились сотрудники полиции и медики.