Найденная в лесах Вьетнама летяга помогла вернуть статус давно «отмененному» роду

Вадим Карасев

Зоологи из России и Вьетнама «реабилитировали» давно вычеркнутый из систематики род летяг. Небольшое животное из лесов Юго-Восточной Азии сначала отнесли к редкому для материковой части региона виду, однако установить истину помогли генетические исследования и труды биологов середины прошлого века. Об исследовании рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

Летяги — своеобразная группа белок, освоившая так называемые парашютирующие прыжки при помощи складок кожи, растянутых между передними и задними лапами. Хотя эти животные встречаются и в нашей стране, их родина — Юго-Восточная Азия.

«Летяги ведут скрытный образ жизни; как правило, практически не спускаются на землю; активны, в отличие от других белок, в сумерки и по ночам. Не удивительно, что распространение, образ жизни и родственные связи многих из них исследованы крайне слабо», — рассказывает первый автор статьи Сергей Крускоп, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ.

«Тропическая Азия известна своей крайне разнообразной фауной, богатство которой сильно недооценено. Именно поэтому здесь столь часты открытия видов, новых как для региона, так и для науки», — делится руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анна Банникова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Исследователи Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с коллегами из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и Совместного российско-вьетнамского научного и технологического тропического центра поймали мелкую летягу, которая ранее не была встречена в лесах Вьетнама. По внешним признакам ее отнесли к виду Petinomys setosus, или летяга Темминка, — обычного для полуострова Малакка и Суматры, но крайне редкого в материковой части Юго-Восточной Азии.

Представители разных видов летяг могут быть очень похожи, а потому для более точного определения используется генетический анализ. Специалисты выделяют из клеток организма ДНК, расшифровывают ее последовательность, а затем сравнивают определенные последовательности (маркеры) с теми, что есть в базе. Таким образом удается точно определить, кому именно принадлежит биологический материал.

Череп обнаруженной белки-летяги. Источник: Kruskop et al. / Diversity, 2022

«Результаты исследования пойманной особи оказались обескураживающими: внешне это был представитель рода Petinomys, то есть карликовых белок, обыкновенных для Юго-Восточной Азии, но генетически он оказался далек не только от летяг Темминка, но и от этого рода в целом. Это могла бы быть ошибка, но анализ последовательностей других маркеров подтвердил результат», — говорит Анна Банникова.

Чтобы проверить свои выводы, авторы обратились к работам коллег и выяснили, что еще в первой половине ХХ века на территории Мьянмы (бывшей Бирмы) американский исследователь Томас Дональд Картер описал самостоятельный вид и род летяг, Olisthomys morrisi. Позже другой ученый, Малколм Карнеги Маккенна, объяснил в статье, чем отличаются представители родов Olisthomys и Petinomys, однако это не помешало последующим зоологам назвать вид Olisthomys morrisi синонимичным виду Petinomys setosus, и до настоящего момента этот вопрос больше не обсуждался.

«Наша находка имеет множество признаков, характерных для O. morrisi и не соответствующих P. setosus. Построенные на основе результатов секвенирования филогенетические деревья — схемы эволюционного родства — свидетельствуют в пользу родовой самостоятельности Olisthomys», — комментирует Владимир Лебедев, научный сотрудник Зоологического музея МГУ.

Таким образом, в результате случайной фаунистической находки и почти детективного расследования Olisthomys morrisi вернулся из забвения, в котором пребывал более полувека.

Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Diversity.