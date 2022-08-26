Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы вместе»
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Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы вместе»
Актриса Наталья Бочкарева раскрыла специфику съемок ситкомов. В нулевые на российского телезрителя хлынул поток ситкомов. «Папины дочки», «Счастливы вместе» и многие другие сериалы до сих пор пользуются любовью публики. В числе первопроходцев значится проект «Моя прекрасная няня». Главную роль в комедийном сериале исполнила Анастасия Заворотнюк. Проект превратил актрису в любимицу всей страны, однако осваивать новый жанр ей было непросто. «Я понимала, как это трудно, глядя на нее. И поначалу даже не понимала юмора этого ситкома, — делилась Бочкарева. — Мы — россияне — не привыкли к такому. У нас был Гайдай, прекрасные комедийные истории в кино, но не ситкомы».
Вскоре и Наталье Бочкаревой пришлось осваивать жанр ситуационной комедии. Актриса признается: ей было непривычно видеть на площадке простых наблюдателей. «Надо сказать, что, когда я начинала сниматься, вздрагивала от того, что у нас сидели зрители и искусственным нарочитым смехом смеялись над каждой шуткой. Я говорила репризу, слышала хохот и просто подпрыгивала. Что эти люди здесь делают? Зачем они смеются еще и ненатурально так?» — делилась 42-летняя звезда. Сериал «Счастливы вместе» обрел невероятную популярность у публики. Исполнительница роли Даши Букиной вспоминает о периоде съемок с теплотой. «Были и стычки, и эмоциональные вспышки. Но! Что здорово и классно, мы относились к этому как к рабочим моментам. Это никогда не выливалось в какие-то серьезные ссоры. Например, Дашка Сагалова проспала и опоздала. Я говорю: «Даш, ну полдня тебя ждем». Но это не мешало нашему общению. Мы прекрасно общаемся. Бывали случаи, и я просыпала. И Даша: «Вот ты мне говорила! А вот теперь твой случай». Мы легко ко всему относились. Потому что нам приходилось видеть все изменения друг друга. Если кто-то развелся и он в швах настроении, мы подбадривали, поддерживали друг друга», — говорила она в шоу «Главный вопрос».
# Шоу-бизнес Бочкарева Наталья
По материалам: z-aya

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