Названа сумма, за которую Анастасия Ивлеева согласна переспать с незнакомым мужчиной

Вадим Карасев

31-летняя телеведущая Настя Ивлеева на днях записала интервью с блогером Михаилом Литвиным. Звезды пообщались о том, как общественно-политическая ситуация повлияла на аудиторию, и как теперь живется блогерам.

Михаил также ответил на вопросы о возлюбленной Адель, бывших девушках, о семье и планах на будущее. Но в какой-то момент Ивлеева позволила Литвину и самому немного побыть интервьюером.

31-летняя телеведущая Настя Ивлеева на днях записала интервью с блогером Михаилом Литвиным

"В конце каждого интервью у гостей есть возможность задать мне абсолютно любой вопрос, на который я искренне отвечу, поэтому можешь спрашивать меня все, что хочешь", — сказала звезда гостю.

Литвин не растерялся и придумал ситуацию, в которой к Насте подходит незнакомый мужчина и просит переспать с ней за миллиард долларов. При этом он может быть ей неприятен, но о ночи все равно бы никто не узнал. Настя подумала несколько секунд и ответила "Да", а потом рассмеялась.

Подписчики отметили, что ответ был предсказуем, и Литвину нужно было назвать сумму поменьше, потому что на такую согласился бы любой.



Литвин раскрыл Ивлеевой, почему расстался с Юлией Бичан

В прошлом году Михаил встречался с блогершей Юлией Бичан. Во время матча московского футбольного клуба "Сахалинец" Михаил встал на одно колено и произнес слова, которые хотят услышать большинство девушек. Однако Бичан оказалась не из их числа.

Это грустно. Я сделал предложение, отчетливо понимая: я с человеком навсегда. Но как только это произошло, началась какая-то фигня.

По словам блогера, после этого возлюбленная стала словно другим человеком, изменившись в худшую сторону.

