Норвегия присоединилась к санкциям против России

Вадим Карасев

МИД Норвегии сообщил, что Осло присоединился к седьмому пакету санкций ЕС против РоссииСюжетСанкции против России:

Официальный Осло присоединился к седьмому пакету санкций против России, которые ранее были введены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Норвегии, передает ТАСС.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в сообщении МИД королевства.

Ранее постоянные представители стран-участниц Европейского союза 20 июля утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.