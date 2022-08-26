Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза

Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза


Разработчики игры Ereban: Shadow Legacy в рамках Gamescom 2022 показали новый геймплей своего проекта. Трейлер, который длится почти 3 минуты, демонстрирует различные механики стелс-платформера Ereban: Shadow Legacy. Дату релиза игры все еще не назвали — разработчики намерены выпустить проект в релиз в 2023 году.


Watch this video on YouTube

Напомним, в Ereban: Shadow Legacy игрокам предстоит взять на себя роль Аяны — последнего потомка давно забытой расы, обладающей силой слияния с тенями. По сюжету, Аяна должна разгадать таинственные отношения между загадочной энергетической мегакорпорацией Гелиос и ее потерянными предками.

Выйдет Ereban: Shadow Legacy на Xbox Series X | S, Xbox One и PC. Сразу после релиза проект попадет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего
Настоящая дружба на век
Настоящая дружба на век
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda Research
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885
Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банках
Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных
Second Extinction покидает ранний доступ в октябре, игра получит новый контент
Second Extinction покидает ранний доступ в октябре, игра получит
Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
Блейк Лайвли - 35! Ягодка-актриса, которую отхватил Райан Рейнольдс (15 фото)
Блейк Лайвли - 35! Ягодка-актриса, которую отхватил Райан Рейнольдс
Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года
Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и России
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и
Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в

Еще по теме

Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза
Назвали дату релиза Hogwarts Legacy, игру перенесли на 2023 год