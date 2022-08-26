Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Разработчики игры Ereban: Shadow Legacy в рамках Gamescom 2022 показали новый геймплей своего проекта. Трейлер, который длится почти 3 минуты, демонстрирует различные механики стелс-платформера Ereban: Shadow Legacy. Дату релиза игры все еще не назвали — разработчики намерены выпустить проект в релиз в 2023 году.

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Напомним, в Ereban: Shadow Legacy игрокам предстоит взять на себя роль Аяны — последнего потомка давно забытой расы, обладающей силой слияния с тенями. По сюжету, Аяна должна разгадать таинственные отношения между загадочной энергетической мегакорпорацией Гелиос и ее потерянными предками.

Выйдет Ereban: Shadow Legacy на Xbox Series X | S, Xbox One и PC. Сразу после релиза проект попадет в Game Pass.