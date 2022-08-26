Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





По подписке Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый перк — для игры CrossfireX. Проект на днях получил крупное обновление Babylon с новым контентом, к его релизу приурочили и приятный бонус для подписчиков Game Pass Ultimate.

Новый перк по Game Pass Ultimate для игры CrossfireX позволяет получить эксклюзивный скин оружия, а вместе с тем и 1200 CFP.





Напомним, сама игра CrossfireX является условно-бесплатной, но в ней есть 2 сюжетные кампании от Remedy. Одна из них доступна по Game Pass.