Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
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Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate

Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate


По подписке Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый перк — для игры CrossfireX. Проект на днях получил крупное обновление Babylon с новым контентом, к его релизу приурочили и приятный бонус для подписчиков Game Pass Ultimate.

Новый перк по Game Pass Ultimate для игры CrossfireX позволяет получить эксклюзивный скин оружия, а вместе с тем и 1200 CFP.


Напомним, сама игра CrossfireX является условно-бесплатной, но в ней есть 2 сюжетные кампании от Remedy. Одна из них доступна по Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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