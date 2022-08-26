Оксана Самойлова рассказала, как худеть и есть

Модель Оксана Самойлова поделилась секретом стройности. Бизнесвумен – мама четверых детей. Причем всех детей она родила путем кесарева сечения, что, как известно, сказывается на состоянии живота. Однако Оксана может похвастаться безупречными формами. Секрет стройной фигуры звезда раскрыла в социальных сетях. Он оказался очень простым, но при этом эффективным. По словам Самойловой, выглядеть подтянутой ей помогает спорт. «Я больше десяти лет дружу со спортом. У меня свои тренировки, которые я постоянно меняю. Миксую, чтобы не было однообразия и чтобы не выгорать быстро», — призналась знаменитость. А вот питание у Оксаны самое обычное. Она позволяет себе абсолютно все, правда, следит за размером порции. В доказательство Самойлова показала себя в откровенном купальнике.Стоит отметить, что с четырьмя детьми бизнесвумен не приходится сидеть на месте. Несмотря на помощь по дому и наличие няни, Оксана принимает активное участие в воспитании дочерей и сына: дети посещают огромное количество кружков и секций. Кроме того, у Оксаны успешный бизнес, который нужно регулярно контролировать. Часто звезда без сил падает в конце рабочего дня. Поэтому сидеть перед телевизором с пачкой чипсов для нее — непозволительная роскошь! Тем более сейчас, когда вся семья Оксаны переехала в огромный загородный дом. Теперь у звездной брюнетки прибавилось дел!