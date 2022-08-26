Оксана Самойлова рассказала о своей эмиграции из страны

По слухам, модель Оксана Самойлова сбежала из России. После переезда Оксаны Самойловой и Джигана в новый дом в Сети появились слухи о том, что пара планирует эмигрировать. Поводом стал тот факт, что пара не купила, а арендовала роскошный особняк. В итоге поклонники засыпали жену рэпера вопросами о возможном отъезде из России. Она не стала отмалчиваться. Оксана заверила, что ее семья не планирует перебираться за границу.«Я тут эмигрировала из дома в дом и чуть с ума не сошла. Я хочу жить тут и точка! Тут мой дом, мои воспоминания, мои родные, работа», — поделилась Самойлова. Напомним, сейчас знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть улетела из России из-за сложной ситуации в мире, а другая — раскритиковала коллег, покинувших родину.