Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова

Ведущая и певица Ольга Бузова жестко высказалась о бывшем муже. Недавно Дмитрий Тарасов заявил, что готов помириться с Ольгой Бузовой. закрыв глаза на скандальный разрыв в 2016 году. Тогда футболист оборвал с ведущей все связи. Она же в свою очередь не хочет ничего и слышать о Дмитрии Тарасове. «Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говорил, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь. Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», — разоткровенничалась 36-летняя Бузова в личном блоге.По слухам, спортсмен изменял Ольге с Анастасией Костенко, которая сегодня является его супругой. Супруги отчаянно отрицают этот факт, уверяя, что сошлись, когда были свободны от предыдущих отношений. Сегодня Дима и Настя воспитывают троих детей — дочерей Милану и Еву, сына Алексея. В последнее время часто ходят слухи о неверности Тарасова, но Костенко не собирается обращать на это внимания. «Две недели назад мне приписывали любовницу Марину или Марию... Вообще впервые об этом слышу! Меня постоянно хотят поймать на чем-то, хотят испортить отношения в моей семье или просто попиариться», — негодовал 35-летний Дмитрий Тарасов.