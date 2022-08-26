Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Ведущая и певица Ольга Бузова жестко высказалась о бывшем муже. Недавно Дмитрий Тарасов заявил, что готов помириться с Ольгой Бузовой. закрыв глаза на скандальный разрыв в 2016 году. Тогда футболист оборвал с ведущей все связи. Она же в свою очередь не хочет ничего и слышать о Дмитрии Тарасове. «Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говорил, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь. Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», — разоткровенничалась 36-летняя Бузова в личном блоге.
По слухам, спортсмен изменял Ольге с Анастасией Костенко, которая сегодня является его супругой. Супруги отчаянно отрицают этот факт, уверяя, что сошлись, когда были свободны от предыдущих отношений. Сегодня Дима и Настя воспитывают троих детей — дочерей Милану и Еву, сына Алексея. В последнее время часто ходят слухи о неверности Тарасова, но Костенко не собирается обращать на это внимания. «Две недели назад мне приписывали любовницу Марину или Марию... Вообще впервые об этом слышу! Меня постоянно хотят поймать на чем-то, хотят испортить отношения в моей семье или просто попиариться», — негодовал 35-летний Дмитрий Тарасов.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах
Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах
Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)
Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов — Николая Гумилева
Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов —
Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним обновлением
Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно
Как соблюдение законов Вселенной «работает на нас»
Как соблюдение законов Вселенной «работает на нас»
Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС
Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС
Норвегия присоединилась к санкциям против России
Норвегия присоединилась к санкциям против России
Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Алла Пугачева потеряла торговую марку
Алла Пугачева потеряла торговую марку
Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи
Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что
Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game Pass
Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в

Топ на сегодня

Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Виды печати на зонтах
Виды печати на зонтах
Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом добрался до дипмиссии
Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Еще по теме

Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»
«Изменял, отобрал дом, взламывал телефон»: Бузова требует у Тарасова не пиариться на ее имени
Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова сомневается в своей адекватности