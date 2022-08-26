Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн
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Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн

Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн


Крупнейший в Северной Америке оператор криптовалютных банкоматов — Bitcoin Depot — планирует получить публичный статус с капитализацией в $885 млн через слияние со SPAC GSR II Meteora Acquisition Corp. Об этом пишет The Wall Street Journal.


Согласно сервису Coin ATM Radar, фирма является оператором 6915 устройств по всему миру. В США компания занимает 19,7% рынка, управляя 6714 ATM. У ближайшего конкурента — CoinCloud — 5261 криптомат (15,5%).


Данные: Coin ATM Radar.

Банкоматы Bitcoin Depot позволяют подключаться к кошельку и после верификации обменивать фиат на биткоин, Litecoin или Ethereum. Компания также запустила сервис по приобретению цифровых активов с помощью мобильного приложения.


Bitcoin Depot ввела многоуровневую систему соблюдения нормативных требований, которая предполагает раскрытие дополнительных сведений для осуществления крупных транзакций.


По словам CEO Брэндона Минца, после выхода на фондовый рынок фирма может рассмотреть варианты поглощения конкурентов.


Напомним, в августе онлайн-брокер Robinhood договорился о снижении на 58% цены приобретения стартапа Ziglu по причине ухудшения рыночных условий. 


Ранее Galaxy Digital отказался от выполнения соглашения по покупке BitGo.


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# Экономика atm, акции, банкоматы, новости
По материалам: ForkLog

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