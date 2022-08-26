Отощавшая Светлана Ходченкова показала, чем увлеклась на отдыхе

39-летняя актриса Светлана Ходченкова охотно делится с поклонниками отпускными кадрами. Светлана Ходченкова проводит отпуск у моря. Сначала актриса наслаждалась красотами Сочи, а теперь перебралась во Францию. На отдыхе знаменитость занимается различными активностями: катается на SUP-борде, велосипеде, не забывает о фитнесе, а теперь освоила новое увлечение – полеты на вертолете. Ходченкова показала кадры из кабины воздушного судна, откуда открывается великолепный вид на живописные окрестности. Однако подписчики Светланы больше внимание уделили ее внешности. Для полета актриса не стала как-то по-особенному наряжаться, но не изменила своему утонченному стилю.Звезда кино и сериалов облачилась в черное мини-платье и рубашку персикового цвета. Правда, ни укладки, ни макияжа она делать не стала и забрала волосы в пучок, от чего ее образ приобрел несколько растрепанный и небрежный вид.В Сети вновь принялись обсуждать, что за последние несколько месяцев Ходченкова слишком сильно похудела, что особенно бросается в глаза, когда она позирует в купальнике. Однако и в повседневной одежде Светлана кажется болезненно истощенной. Поклонники артистки беспокоятся, что причина ее внешнего вида в проблемах со здоровьем, вспоминая все трагические истории ее коллег по цеху. Светлана Ходченкова всегда восхищала поклонников своей изящной фигурой. Однако с недавнего времени худоба артистки стала вызывать лишь тревогу. Но все списывали этот факт на стремление к идеалу и занятия спортом — как известно, артистка обожает танцевать на пилоне и уже давно и регулярно посвящает время этому хобби.Однако сейчас народ стал все чаще обращать внимание на изменившуюся фигуру Светланы. С каждым днем звезда театра и кино все больше напоминает обтянутый кожей скелет, убеждены фанаты. Ребра торчат, руки и ноги слово спички, считают они. И даже со спины Ходченкова выглядит так, что народ не может сдержать ужаса. Отдыхающая за границей Светлана решила поделиться весьма чувственным, на первый взгляд, кадром. Знаменитость села спиной к камере, убрав в волосы со спины и тем самым продемонстрировав стройное тело. Людей смутили выпирающее позвонки знаменитости.«Я все пересчитала», — заявила одна из подписчиц Светланы.Конечно, находятся люди, поддерживающие стремление Ходченковой довести себя до совершенства. Однако в последнее время все больше специалистов стали с тревогой отзываться о худобе знаменитости. Одни эксперты подозревают, что в случае Светланы речь идет об анорексии. И тогда положение артистки театра и кино более чем серьезное. Другие специалисты считают, что Ходченкова борется со старыми комплексами. При этом актриса якобы сама не замечает, что теряет привлекательность, а главное — здоровье.