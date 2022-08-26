Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества

25 августа 2022 года произошло событие, которого ждали все поклонники актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян – они сыграли свадьбу. Ранее инсайдеры утверждали, что Павел устроит своей возлюбленной еще одно торжество, но теперь уже открытое. Так и произошло. Также подтвердились другие слухи о дате официального оформления отношений.


На торжественном мероприятии присутствовали родственники, близкие друзья и звездные гости. По информации издания Woman.ru, на свадьбе присутствовало 65 человек. В числе приглашенных были певец Стас Михайлов и его супруга, актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, продюер Алексей Новацкий, рэпер Мот и другие знаменитости. Организаций торжества занималась Анна Городжая, услугами которой пользуются практически все отечественные звезды.


Сами виновники торжества были очень рады такому событию. Павел Прилучный даже поделился некоторым подробностями знакомства с Зепюр.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», – рассказал актер в интервью изданию Hello.


Также подтвердилась информация, что Павел и Зепюр оформили отношения еще 12 мая 2022 года. Тогда в Сеть утекли фотокопии документов о заключении брака. Супруги заключили брак в Наро-Фоминском ЗАГСе. После этого молодожены уехали отмечать медовый месяц, а позднее обвенчались и сыграли свадьбу в Одинцово.


К торжеству супруги подготовились основательно. Они исполнили зажигательный латиноамериканский танец. В какой-то момент Павел сорвал со своей возлюбленной юбку. Оказалось, что этот ход был задуман номером. Под ней у невесты был белый комбинезон.


Вообще, для свадьбы у Брутян было заготовлено несколько образов. Зепюр в первом наряде в армянском стиле давала клятву верности и провела в нем основную часть торжества. Второй образ представлял собой облегающее платье-футляр, расшитое камнями и стразами. В нем невеста была вторую часть вечера.

Под конец вечера, когда Зепюр намеревалась бросать букет невесты, один из гостей, Максим Заболотный, сделал предложение своей возлюбленной. И Брутян вручила ей букет прямо в руки.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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