Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с Зепюр Брутян: "Я готов был сделать ей предложение в первый день"
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Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с Зепюр Брутян: "Я готов был сделать ей предложение в первый день"

Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с Зепюр Брутян: "Я готов был сделать ей предложение в первый день"

Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с актрисой Зепюр Брутян, которая состоялась в Подмосковье накануне.


Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям, — рассказал он изданию Hello!.

Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно. 34-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке". Свои отношения они долго скрывали. При этом в мае этого года в СМИ появились слухи о том, что они тайно поженились, после чего вместе поехали в отпуск на Мальдивы. Фотографии из поездки они публиковали в инстаграме*.


Многие поклонники актера, однако, не воспринимали отношения пары всерьез и считали слухи об их романе пиар-акцией для привлечения внимания к их совместному проекту. Для Павла Прилучного это второй брак: он был женат на актрисе Агате Муцениеце, от которой у него двое детей. Актеры объявили о разводе в 2020 году.

После расставания с Агатой Прилучный некоторое время встречался с Мирославой Карпович, хотя оба они свои отношения не комментировали. 

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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