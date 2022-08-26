Первое сентября изменится

Эксперт рассказала, что произойдет с первым сентября. День знаний, который традиционно отмечается в начале учебного года 1 сентября, в традиционном формате может в этом году не случиться. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федор Тумусов. По словам Тумусова. праздник может испортить коронавирусная инфекция. Если число заболевших будет расти, то власти в регионах могут начать переводить школы на дистанционный формат обучения. Депутат отметил, что сегодня насчитываются десятки тысяч новых случаев инфицирования, хотя еще несколько недель назад было всего около трех тысяч. «Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — приводит мнение парламентария РИА «Новости». Тумусов допустил, что 1 сентября могут отменены праздничные линейки в традиционном, очном формате. А если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, то вероятно применение более жестких мер. И одним из первых в перечне является перевод учащихся средних образовательных учреждений на удаленку. В школах все ограничения, связанные с коронавирусом, были отменены 25 марта текущего года. В частности, классам разрешили менять кабинеты, — ранее было предусмотрено, чтобы каждый коллектив занимался в определенном помещении. Также вернулось единое для всех начало учебы и общие перемены.