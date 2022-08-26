Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети

Актер Павел Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян. В Сеть попали фото с торжества. В отношения Павла Прилучного и Зепюр Брутян мало кто верил. Даже когда актеры вернулись с отдыха, где впервые в открытую заявили о своем романе. Поклонники были уверены, что это прогрев к очередному проекту. Однако, тношения продолжились и в Москве — и вот первые фото со свадьбы. Радостным событием поделились друзья Прилучного и Брутян.«Ну теперь официально можно поздравить дорогих Павла и Зепюр», — радуются гости. Фото и видео в соцсетях с радостного события не так много. Но некоторые друзья все-таки не удержались и раскрыли главный секрет 2022 года. Всего на торжестве присутствовало около 50 гостей. Среди приглашенных Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный. Как и положено невесте, Зепюр появилась в белом платье, расшитом кружевом, а голову украсила фатой. Жених был в строгом костюме, но отказался от галстука.А вот виновники торжества пока менее словоохотливы. Павел и Зепюр предпочли не афишировать знаменательное событие в соцсетях. Счастье, как известно, любит тишину. Хотя к ним эта поговорка подходит не в полной мере. Прилучный обычно скуп на демонстрацию личной жизни. Пока он был женат на Агате Муцениеце, чаще нее в его соцсетях появлялись дети. После начала романа с Мирославой Карпович актер вовсе обходил стороной этот вопрос, словно никакой личной жизни у него не было. А вот когда в его жизни появилась Зепюр, привычная установка дала сбой. Звезда вдруг стал снимать каждый шаг любимой и делиться им с поклонниками. Возможно поэтому многие были уверены, что их роман всего лишь пиар, ведь поведение для звезды «Мажора» было совсем несвойственно. Поклонники Павла радовались за него, говорили, мол, он наконец счастлив. И это оказалось правдой! Да такой, что артист решился не только заключить брак с 26-летней Брутян, но и обвенчаться с ней. Для гостей свадьбы молодожены подготовили видео о том, как прошло таинство. Кадры растрогали приглашенных.«До слез... Храни Господь. И это любовь», — восхитилась жена Стаса Михайлова Инна. Теперь стало понятно, почему Брутян возила на родину, в Армению, Прилучного. Там актриса знакомила любимого со своими многочисленными родственниками перед главным событием в ее жизни, или уже после него. Ведь в Сети уже появлялась информация, что Павел и Зепюр расписались в конце весны. Павел рассказал, к чему была такая спешка с регистрацией брака с Зепюр. «Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рссказал Прилучный в интервью HELLO!