Петр Чернышев придумал способ, как не оставлять надолго больную Анастасию Заворотнюк

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев теперь не покидает Москву. Этим летом муж Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком мозга четвертой стадии, заставил публику переживать за его самочувствие: 51-летний Петр Чернышев неожиданно отказался ехать на гастроли с ледовыми шоу Татьяны Навки. Многие решили, что здоровье фигуриста, последние годы напряженно работавшего, чтобы оплачивать лечение супруги и заботиться о малолетней дочери, дало сбой. Однако, как выяснилось, спортсмен просто не хотел надолго покидать столицу и нашел другой источник дохода в Москве.Появилась информация, что Чернышев даст серию необычных спектаклей на роликах с 26 августа по 11 сентября. Зрители смогут увидеть два шоу «Руслан и Людмила» и «Композиторы детям», в которых муж Заворотнюк выступил режиссером-постановщиком. Фигурист и его команда выйдут не на лед, а на роллердром, но обещают показать не менее захватывающее представление. По слухам, Чернышев не соглашается уезжать из города из-за жены. В июле стало известно, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось и перешло в критическую фазу. Якобы врачи пришли к выводу, что ранее проводимая терапия не дает желаемых результатов и больше ничем помочь они не могут. Напомним, опухоль мозга у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали четыре года назад. Актрисе провели несколько операций: сначала за границей, потом – в России, а теперь она живет в загородном доме, где проходит реабилитацию. Заворотнюк уже давно не появляется на публике, да и вряд ли теперь кто-то смог бы узнать Анастасию, поскольку ее внешность сильно изменилась, что подтверждают недавние фото знаменитости, появившиеся в Сети.