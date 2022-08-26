Петр Чернышев придумал способ, как не оставлять надолго больную Анастасию Заворотнюк
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Петр Чернышев придумал способ, как не оставлять надолго больную Анастасию Заворотнюк

Петр Чернышев придумал способ, как не оставлять надолго больную Анастасию Заворотнюк
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев теперь не покидает Москву. Этим летом муж Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком мозга четвертой стадии, заставил публику переживать за его самочувствие: 51-летний Петр Чернышев неожиданно отказался ехать на гастроли с ледовыми шоу Татьяны Навки. Многие решили, что здоровье фигуриста, последние годы напряженно работавшего, чтобы оплачивать лечение супруги и заботиться о малолетней дочери, дало сбой. Однако, как выяснилось, спортсмен просто не хотел надолго покидать столицу и нашел другой источник дохода в Москве.
Появилась информация, что Чернышев даст серию необычных спектаклей на роликах с 26 августа по 11 сентября. Зрители смогут увидеть два шоу «Руслан и Людмила» и «Композиторы детям», в которых муж Заворотнюк выступил режиссером-постановщиком. Фигурист и его команда выйдут не на лед, а на роллердром, но обещают показать не менее захватывающее представление. По слухам, Чернышев не соглашается уезжать из города из-за жены. В июле стало известно, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось и перешло в критическую фазу. Якобы врачи пришли к выводу, что ранее проводимая терапия не дает желаемых результатов и больше ничем помочь они не могут. Напомним, опухоль мозга у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали четыре года назад. Актрисе провели несколько операций: сначала за границей, потом – в России, а теперь она живет в загородном доме, где проходит реабилитацию. Заворотнюк уже давно не появляется на публике, да и вряд ли теперь кто-то смог бы узнать Анастасию, поскольку ее внешность сильно изменилась, что подтверждают недавние фото знаменитости, появившиеся в Сети.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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