По мнению Опенченко, Михаил Козлов — лучший мужчина Дом-2

Вадим Карасев

Алёна Опенченко вот-вот должна будет вернуться из отпуска от своей бабушки на Дом-2. И в социальных сетях девушка заявила, что Михаил Козлов — Лучший мужчина телестройки. И это несмотря на то, что перед отъездом Алёны они по старой доброй традиции разыграли ссору.Кажется, не просто так Алёна начала нахваливать Мишу в своём микроблоге. Видимо, её бабушка наконец-то смирилась с этими отношениями и дала зелёный свет на знакомство с парнем. В этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что сам Козлов уже познакомил свою избранницу с матерью и сестрой.Судя по всему, Опенченко тщательно подготовилась не только к новому этапу в отношениях с Михаилом Козловым. Она также готовится к продолжению конкурса «Королева Дом-2», поэтому в отпуске записала ролик для следующего этапа.Как думаете, действительно ли молодой человек Алёны — лучший мужчина на проекте? По крайней мере, в отличие от остальных он не разведён и не женат, детей не имеет... Своё мнение всегда можете высказать в комментариях.