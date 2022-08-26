Подруга позвала в гости, чтобы убить: что известно о гибели женщины и 5-летней дочери в Перми

17 августа жительница башкирского города Ишимбай Таисия Носова вместе с пятилетней дочкой прибыла в Пермь — навестить подруг, после чего пропала. Только на днях были обнаружены тела мамы и ребенка: женщину зарезали, а девочку задушили.

Главной подозреваемой является та самая подруга Майя, которая, по версии следствия, специально пригласила 45-летнюю Таисию к себе, чтобы жестоко с ней расправиться. В сообщники женщина взяла своего приятеля. Следствие устанавливает мотив жуткого преступления.

Соседи рассказывают, что Майя не вызывала у них подозрений. «Она производила впечатление адекватной. Подрабатывала в такси, кажется, работала на себя, не пила. Жила с сыном. Он тоже парень нормальный, адекватный», — поделился собеседник.

Правда, некоторым жителям многоэтажки женщина казалась очень странной. «Живу здесь с самого начала, с 1991 года, как построили дом, а эти соседи въехали лет пять-шесть назад, точно не скажу. Странные они — кричат друг на друга по ночам. Непонятно, что там творится, компания, наверное, собирается. Даже как-то думал вызывать участкового, но не стал. Хозяйку квартиры я никогда не видел, даже не знаю, как она выглядит, а молодого человека, который с ней живет, иногда вижу. Но пьяными не видал, да и особо с ними не сталкивался», — отметил один из соседей.

К слову, за плечами заказчицы убийства Носовой и ее дочери есть тюремный срок за сбыт наркотиков. За решеткой она и познакомилась с будущей жертвой, которая отбывала наказание за грабеж с применением насилия.

«Я сидела с ней четыре года в колонии общего режима в Кунгуре. Там нет первоходцев, то есть все уже приходят с судимостями. Она всегда держалась особняком от всех осужденных, всегда знала, чего хочет и как добиться своей цели. Но агрессивной она не была, нарушений режима не допускала, была, можно сказать, тихой. Она освободилась из колонии в 2020 году», — о Майе журналистам Ngs.ru рассказала сокамерница.