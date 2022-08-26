Подруга позвала в гости, чтобы убить: что известно о гибели женщины и 5-летней дочери в Перми
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Подруга позвала в гости, чтобы убить: что известно о гибели женщины и 5-летней дочери в Перми

Подруга позвала в гости, чтобы убить: что известно о гибели женщины и 5-летней дочери в Перми

Подруга позвала в гости, чтобы убить: что известно о гибели женщины и 5-летней дочери в Перми

17 августа жительница башкирского города Ишимбай Таисия Носова вместе с пятилетней дочкой прибыла в Пермь — навестить подруг, после чего пропала. Только на днях были обнаружены тела мамы и ребенка: женщину зарезали, а девочку задушили.


Главной подозреваемой является та самая подруга Майя, которая, по версии следствия, специально пригласила 45-летнюю Таисию к себе, чтобы жестоко с ней расправиться. В сообщники женщина взяла своего приятеля. Следствие устанавливает мотив жуткого преступления.

Соседи рассказывают, что Майя не вызывала у них подозрений. «Она производила впечатление адекватной. Подрабатывала в такси, кажется, работала на себя, не пила. Жила с сыном. Он тоже парень нормальный, адекватный», — поделился собеседник.

Правда, некоторым жителям многоэтажки женщина казалась очень странной. «Живу здесь с самого начала, с 1991 года, как построили дом, а эти соседи въехали лет пять-шесть назад, точно не скажу. Странные они — кричат друг на друга по ночам. Непонятно, что там творится, компания, наверное, собирается. Даже как-то думал вызывать участкового, но не стал. Хозяйку квартиры я никогда не видел, даже не знаю, как она выглядит, а молодого человека, который с ней живет, иногда вижу. Но пьяными не видал, да и особо с ними не сталкивался», — отметил один из соседей.

К слову, за плечами заказчицы убийства Носовой и ее дочери есть тюремный срок за сбыт наркотиков. За решеткой она и познакомилась с будущей жертвой, которая отбывала наказание за грабеж с применением насилия.

«Я сидела с ней четыре года в колонии общего режима в Кунгуре. Там нет первоходцев, то есть все уже приходят с судимостями. Она всегда держалась особняком от всех осужденных, всегда знала, чего хочет и как добиться своей цели. Но агрессивной она не была, нарушений режима не допускала, была, можно сказать, тихой. Она освободилась из колонии в 2020 году», — о Майе журналистам Ngs.ru рассказала сокамерница.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство
Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
Популярная игра Gunfire Reborn выходит 27 октября на Xbox, сразу в Game Pass
Популярная игра Gunfire Reborn выходит 27 октября на Xbox, сразу в
Михаил Пореченков феноменально похудел
Михаил Пореченков феноменально похудел
Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»
Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
Блогер в семье - к беде
Блогер в семье - к беде

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине

Еще по теме

В Бельгии мать зажарила 2-летнюю девочку на гриле (ФОТО)
В Сумах женщина грозилась отрезать ребенку голову
Стали известны подробности убийства девочки на "Октябрьском поле"
Семейный скандал в Башкирии: мужчина отрезал сожительнице волосы и едва не убил ее