Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game Pass

Вадим Карасев





Издательство Koei Tecmo и разработчики из студии Team NINJA сегодня анонсировали появление игры Wo Long: Fallen Dynasty на Tokyo Game Show. Вместе с тем, они опубликовали трейлер, в котором впервые показали геймплей проекта. На японской игровой выставке будут стенды с Wo Long: Fallen Dynasty, где посетители смогут опробовать проект.

Ролик непродолжительный, и он дает слабое представление о том, что ждет игроков в Wo Long: Fallen Dynasty. В трейлере показаны темные королевства, охваченные демонами. Демонстрируются и боевые действия на мечах, основанные на китайских боевых искусствах. Напомним, ранее разработчики делились деталями об игре, их можно прочитать здесь: в игре обещают сложный геймплей, систему морали, волшебство и множество моментов из китайской мифологии.

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Показали и новые скриншоты Wo Long: Fallen Dynasty:

Wo Long: Fallen Dynasty сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Выпустить игру планируют в начале 2023 года.