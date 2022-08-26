Показали новый геймплей Wanted: Dead — ожидаемого экшена от создателей Ninja Gaiden

Вадим Карасев





Несколько дней назад было объявлено, что Wanted: Dead перенесли на 14 февраля 2023 года, хотя ранее проект обещали выпустить в этом году. В рамках Gamescom журналисты портала IGN получили возможность ознакомиться с игрой. На их канале появилось видео с геймплеем Wanted: Dead.

Над игрой Wanted: Dead работает сразу несколько авторов, которые занимались созданием проектов серии Ninja Gaiden. События в Wanted: Dead разворачиваются в недалеком будущем на территории Гонконга. Игрокам предстоит взять на себя сотрудника элитного отдела полиции, который должен раскрыть крупный корпоративный заговор.

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Выходит Wanted: Dead на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.