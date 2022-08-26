Вадим Карасев

Союз Польши с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании даст Германии возможность поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель, сообщает польское издание Konserwatyzm.

"Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше", — считает автор статьи.

Издание отмечает, что экономически Польша уже давно попала под влияние Германии, но пока она продолжает свое членство в ЕС, Берлин ничего не может предпринять. Союз с Украиной, которую в тексте называют "американо-британской колонией", упростит решение задачи Германии.

"Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — заключил польский журналист.