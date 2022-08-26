Популярная игра Gunfire Reborn выходит 27 октября на Xbox, сразу в Game Pass

Вадим Карасев





Разработчики игры Gunfire Reborn определились с датой релиза проекта на Xbox, представив ее в новом трейлере. Игра станет доступна в октябре на приставках Xbox, как и заявлялось ранее — ее релиз назначили на 27 октября 2022 года.

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Игра Gunfire Reborn уже сумела получить определенную популярность среди игроков, после релиза в Steam. Проект доступен на PC почти год, за это время количество обзоров в Steam на Gunfire Reborn превысило 64 тысячи штук, при этом общая оценка «Очень положительная».

Gunfire Reborn — это приключенческая многоуровневая игра с элементами ролевой игры (RPG), Roguelite и шутера от первого лица (FPS). В игре есть одиночный режим и кооператив по сети.