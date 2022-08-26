Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели

Вадим Карасев

РБК: экспорт смартфонов из Китая в Россию в июле вырос на 77% по сравнению с июнем

В июле 2022 года поставки мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию взлетели на 77 процентов по сравнению с июнем, сообщает РБК со ссылкой на данные китайской таможни. Объемы экспорта приблизились к докризисному уровню, однако все еще на 29 процентов ниже, чем в июле 2021 года.

В январе и феврале текущего года Китай поставлял больше девайсов в Россию, чем в аналогичные месяцы 2021 года — на сумму 657,6 миллиона и 424,9 миллиона долларов соответственно. Однако объемы резко сократились в марте, после того, как Россия начала военные действия на Украине, а Китай столкнулся с очередной мощной волной коронавируса. В первом месяце весны Пекин снизил экспорт до 213 миллионов долларов, а в мае — до 151,4 миллиона долларов. При этом в июле Китай снова нарастил объемы до 312 миллионов долларов.

Эксперты объяснили резкий скачок по-разному. Источник издания в одном из ретейлеров связал рост экспорта с тем, что российский рынок «относительно» стабилизировался, в том числе удалось решить некоторые логистические проблемы. Другой источник отметил, что увеличение поставок из Китая связано с традиционно повышающимся спросом во второй половине августа. «В июле начал работать отложенный спрос, люди сохранили деньги и сейчас их тратят. К сентябрю многие закупаются к школе, потом в ноябре наступит "черная пятница", а потом все уже будут покупать подарки к Новому году», — рассказал он.

К концу 2022 года китайские поставщики, скорее всего, еще больше нарастят экспорт устройств в Россию, считает директор по маркетингу дивизиона собственных торговых марок компании Merlion Кирилл Костюшко. По его словам, по сравнению с 2021 годом рынок смартфонов упал в 2022 году на 35-40 процентов как в количественном, так и в денежном выражении. При этом к концу года показатель составит 20 процентов. Представитель «Марвел-Дистрибуции» считает, что рынок незначительно сократится по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что в денежном выражении это произойдет из-за ухода из России брендов, «которые занимали большие доли в деньгах», а также низкой стоимостью китайских смартфонов.

В последнее время российский рынок все больше заполняют девайсы из Китая. По данным МТС, во втором квартале на их долю пришлось более 70 процентов в общем количестве проданных телефонов. Чаще всего покупают смартфоны Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno. В «МегаФоне» сейчас доля продаж смартфонов китайских брендов также составляет более 70 процентов, сообщил директор по продажам розничной сети Давид Борзилов. В компании ожидают, что продажи продолжат расти.

Такой же точки зрения придерживаются в аналитическом центре GS Group. Специалисты ожидают, что китайские устройства в целом будут занимать в России до 90 процентов всего рынка.