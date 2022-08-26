Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота

Павел Прилучный уже ходил под венец с Агатой Муцениеце. Однако вторая свадьба актера совсем не похожа на ту, которая прошла 11 лет назад. Теперь, по словам поклонников, звезда остепенился и захотел пышного торжества под стать молодой красотке-невесте.

Вот уже несколько месяцев Прилучный кричит о любви к 26-летней Брутян. И все его любовные послания были абсолютно правдивыми, хотя в этом сомневались пользователи Сети. Намерения Павла относительно Зепюр оказались серьезными: он немедля сделал ей предложение, и вскоре они расписались. Но и на этом артисты не остановились, недавно они даже обвенчались.

Пару месяцев актеры скрывали, какие перемены произошли в их жизни, но как можно скорее хотели разделить счастье с родными и близкими. И минувшим вечером они устроили пышное торжество. Было все: клятвы в вечной любви, роскошные платья невесты, а также многочисленные фото с гостями.

Среди них, кстати, были и коллеги 34-летнего Прилучного: Алексей Чадов, Илья Глинников, Игорь Жижикин. Поздравить молодоженов пришли и певцы Мот и Стас Михайлов, которые исполнили для них свои хиты.

Приглашенные ежеминутно делились тем, что происходит на главной звездной свадьбе, которую могло затмить лишь бракосочетание Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Так, близкие Зепюр и Павла показали, как те оттянулись во время совместного танца. Прилучный во время него даже

Однако и Брутян не оставила без сюрприза гостей. Девушка исполнила армянский танец в окружении родственниц. Грация избранницы «мажора» в очередной раз покорила поклонников. «Красивая и счастливая!»; «Женщина прекрасна, когда любима», — восхитились они.

Окончательно всех растрогал танец невесты с отцом. Позже к ним подошел Павел, который приобнял тестя и спросил у него разрешения забрать Зепюр. В этот момент актриса уже не могла сдерживать слезы и смахивала их с лица.

А завершилось празднование традиционно — тортом и танцами. К слову, десерт получился по-настоящему торжественным: он был в несколько ярусов и украшенным нежным декором с цветочной композицией.