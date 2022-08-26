Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним обновлением
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Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним обновлением

Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним обновлением


Студия Techland выпустила очередное обновление для Dying Light 2, которое улучшает и техническую сторону игры. Проект получил на консолях Xbox Series X и Xbox Series S поддержку технологии FSR, которая помогает обеспечивать стабильную частоту кадров на высоких разрешениях.

Согласно примечанию в обновлению Dying Light, игроков на Xbox ждут следующие улучшения.

Xbox Series X:



Увеличено разрешение для сбалансированного режима до 1404p при 60 кадрах в секунду с масштабированием до 4K с помощью FSR.



И в режиме производительности, и в режиме качества выходное изображение масштабируется до 4K с использованием FSR.



Режим разрешения работает в нативном 4K при 30 FPS

Xbox Series S:



В режиме качества выводится масштабируемое разрешение 4K с использованием FSR.

В сети уже появились первые тесты, и игроки отмечают, что Dying Light 2 на Xbox Series X | S после вышедшего апдейта действительно работает гораздо лучше.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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