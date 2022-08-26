Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банках
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Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банках

Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банкахРоссияне, проживающие за рубежом, смогут получать российские пенсии в местных банках

Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать российские пенсии в местных банках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что постановление вступило в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2022 года включительно.

В июне сообщалось, что некоторые российские пенсионеры, которые живут за рубежом, во втором квартале не смогли получить пенсионные выплаты на фоне введенных санкций. Всего перевод пенсий за пределы России производится в отношении 124,5 тысячи человек, проживающих в 91 стране. Большинство живет в Германии, Израиле и Абхазии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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