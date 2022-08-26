Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи
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Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи

Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи

На Ореховый Спас в 2022 году можно приготовить вкусные блюда для всей семьи. Стоит напомнить, что праздник отмечается 29 августа. В этот день нужно освятить в храме орехи и сделать из них вкуснейшие угощения.

Тертый пирог на Ореховый Спас

Для приготовления вкусного десерта нужны такие ингредиенты:

  • 4 стакана муки;
  • 200 гр. масла;
  • 3 стакана сахара;
  • 2 яйца;
  • 2 ложки сметаны;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 200 гр. вишен;
  • 50 гр. орехов;
  • соль.


Для начала нужно перемешать яйца и сахар до состояния пены, соединить с мягким маслом, ввести в смесь сметану и хорошо вымешать. Мука просеивается, смешивается с разрыхлителем, добавляется к яйцам. Готовое тесто в пакете отправляется морозилку на несколько часов.

Форму выстелить бумагой, чуть просыпать мукой. Поделите тесто на половинки – большую и меньшую. Большую перетереть на терке прямо на форму и выровнять. Орехи покрошить, отправить их на тесто вместе с вишнями, пересыпать сахаром. Сверху натереть то, что осталось. Пирог нужно печь около часа при средней температуре.

Рецепт рогаликов на Ореховый Спас

Для получения такого вида десерта нужны:

  • 250 гр. маргарина;
  • 1 стакан муки;
  • полстакана молока;
  • 50 гр. дрожжей;
  • горсть орехов;
  • 4 ложки сахара;
  • 1 яйцо.


Молоко нагреть, добавить дрожжи, ввести мягкий маргарин с мукой. Все перемешать, самостоятельно контролируя консистенцию. По необходимости добавить еще муки. Орехи перебить и смешать с сахаром.

Перед работой с тестом нужно посыпать рабочую поверхность мукой. Поделить тесто, чтобы получилось большое количество треугольников. На кусочки выложить орехи и завернуть. На жаровню, предварительно застеленную пергаментом, разложить рогалики и печь полчаса при средней температуре.

Рецепт пирога с орехами

Перед тем, как приступить к приготовлению, нужно запастись следующими продуктами:

  • 250 гр. муки;
  • 250 гр. сахара;
  • 3 яйца;
  • 1 ложка соды;
  • 170 гр. орехов;
  • 150 гр. масла;
  • 200 гр. сметаны;
  • 1 ложка разрыхлителя для теста;
  • 0,5 чайной ложки ванили;
  • 1 чайная ложка меленой корицы.


Для начала орехи нужно поджарить, порезать ножом или блендером, отправить в миску, ввести 150 гр. сахара, 50 гр. масла и корицу. Все составляющие нужно протереть.

Вторым этапом приготовления станет просеивание муки. Далее в тару отправить оставшееся масло, сахар и ваниль. Все взбить до получения густой массы, добавить три яйца и еще раз хорошо взбить. Добавить сметану, соду и снова перемешать. Осторожно просеять муку.

Форму для выпечки застелить бумагой, ввести часть теста. Разровнять, добавить немного начинки. Долить остальное тесто и снова выложить начинку. Печь пирог нужно при средней температуре 40 минут.

Апельсиновый пирог на Ореховый Спас

Для получения нежнейшего пирога понадобятся:

  • 1⁄2 стакана мелких орехов;
  • 1 стакан муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 4 яйца;
  • 1⁄2 стакана апельсинового сока;
  • 1⁄2 стакана сахара;
  • 1 столовая ложка апельсиновой цедры;
  • 1⁄2 стакана оливкового масла;
  • сахарная пудра по вкусу.


Орехи измельчить в крошку, смешать с разрыхлителем и мукой. Отдельно взбить яйца до получения пены, постепенно ввести сахар и продолжать взбивать, пока смесь не станет светлой. Добавить ореховую смесь, сок апельсина, цедру, оливковое масло и взбить до однородной массы.

Отправить тесто в заранее подготовленную форму для выпечки и поставить в духовку. Печь при температуре 180 градусов 30 минут. Испеченный пирог можно посыпать сахарной пудрой или шоколадной крошкой.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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