Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи
На Ореховый Спас в 2022 году можно приготовить вкусные блюда для всей семьи. Стоит напомнить, что праздник отмечается 29 августа. В этот день нужно освятить в храме орехи и сделать из них вкуснейшие угощения.
Тертый пирог на Ореховый Спас
Для приготовления вкусного десерта нужны такие ингредиенты:
- 4 стакана муки;
- 200 гр. масла;
- 3 стакана сахара;
- 2 яйца;
- 2 ложки сметаны;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 200 гр. вишен;
- 50 гр. орехов;
- соль.
Для начала нужно перемешать яйца и сахар до состояния пены, соединить с мягким маслом, ввести в смесь сметану и хорошо вымешать. Мука просеивается, смешивается с разрыхлителем, добавляется к яйцам. Готовое тесто в пакете отправляется морозилку на несколько часов.
Форму выстелить бумагой, чуть просыпать мукой. Поделите тесто на половинки – большую и меньшую. Большую перетереть на терке прямо на форму и выровнять. Орехи покрошить, отправить их на тесто вместе с вишнями, пересыпать сахаром. Сверху натереть то, что осталось. Пирог нужно печь около часа при средней температуре.
Рецепт рогаликов на Ореховый Спас
Для получения такого вида десерта нужны:
- 250 гр. маргарина;
- 1 стакан муки;
- полстакана молока;
- 50 гр. дрожжей;
- горсть орехов;
- 4 ложки сахара;
- 1 яйцо.
Молоко нагреть, добавить дрожжи, ввести мягкий маргарин с мукой. Все перемешать, самостоятельно контролируя консистенцию. По необходимости добавить еще муки. Орехи перебить и смешать с сахаром.
Перед работой с тестом нужно посыпать рабочую поверхность мукой. Поделить тесто, чтобы получилось большое количество треугольников. На кусочки выложить орехи и завернуть. На жаровню, предварительно застеленную пергаментом, разложить рогалики и печь полчаса при средней температуре.
Рецепт пирога с орехами
Перед тем, как приступить к приготовлению, нужно запастись следующими продуктами:
- 250 гр. муки;
- 250 гр. сахара;
- 3 яйца;
- 1 ложка соды;
- 170 гр. орехов;
- 150 гр. масла;
- 200 гр. сметаны;
- 1 ложка разрыхлителя для теста;
- 0,5 чайной ложки ванили;
- 1 чайная ложка меленой корицы.
Для начала орехи нужно поджарить, порезать ножом или блендером, отправить в миску, ввести 150 гр. сахара, 50 гр. масла и корицу. Все составляющие нужно протереть.
Вторым этапом приготовления станет просеивание муки. Далее в тару отправить оставшееся масло, сахар и ваниль. Все взбить до получения густой массы, добавить три яйца и еще раз хорошо взбить. Добавить сметану, соду и снова перемешать. Осторожно просеять муку.
Форму для выпечки застелить бумагой, ввести часть теста. Разровнять, добавить немного начинки. Долить остальное тесто и снова выложить начинку. Печь пирог нужно при средней температуре 40 минут.
Апельсиновый пирог на Ореховый Спас
Для получения нежнейшего пирога понадобятся:
- 1⁄2 стакана мелких орехов;
- 1 стакан муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 4 яйца;
- 1⁄2 стакана апельсинового сока;
- 1⁄2 стакана сахара;
- 1 столовая ложка апельсиновой цедры;
- 1⁄2 стакана оливкового масла;
- сахарная пудра по вкусу.
Орехи измельчить в крошку, смешать с разрыхлителем и мукой. Отдельно взбить яйца до получения пены, постепенно ввести сахар и продолжать взбивать, пока смесь не станет светлой. Добавить ореховую смесь, сок апельсина, цедру, оливковое масло и взбить до однородной массы.
Отправить тесто в заранее подготовленную форму для выпечки и поставить в духовку. Печь при температуре 180 градусов 30 минут. Испеченный пирог можно посыпать сахарной пудрой или шоколадной крошкой.