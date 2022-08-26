Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи

На Ореховый Спас в 2022 году можно приготовить вкусные блюда для всей семьи. Стоит напомнить, что праздник отмечается 29 августа. В этот день нужно освятить в храме орехи и сделать из них вкуснейшие угощения.

Тертый пирог на Ореховый Спас

Для приготовления вкусного десерта нужны такие ингредиенты:

4 стакана муки;

200 гр. масла;

3 стакана сахара;

2 яйца;

2 ложки сметаны;

1 чайная ложка разрыхлителя;

200 гр. вишен;

50 гр. орехов;

соль.





Для начала нужно перемешать яйца и сахар до состояния пены, соединить с мягким маслом, ввести в смесь сметану и хорошо вымешать. Мука просеивается, смешивается с разрыхлителем, добавляется к яйцам. Готовое тесто в пакете отправляется морозилку на несколько часов.

Форму выстелить бумагой, чуть просыпать мукой. Поделите тесто на половинки – большую и меньшую. Большую перетереть на терке прямо на форму и выровнять. Орехи покрошить, отправить их на тесто вместе с вишнями, пересыпать сахаром. Сверху натереть то, что осталось. Пирог нужно печь около часа при средней температуре.

Рецепт рогаликов на Ореховый Спас

Для получения такого вида десерта нужны:

250 гр. маргарина;

1 стакан муки;

полстакана молока;

50 гр. дрожжей;

горсть орехов;

4 ложки сахара;

1 яйцо.





Молоко нагреть, добавить дрожжи, ввести мягкий маргарин с мукой. Все перемешать, самостоятельно контролируя консистенцию. По необходимости добавить еще муки. Орехи перебить и смешать с сахаром.

Перед работой с тестом нужно посыпать рабочую поверхность мукой. Поделить тесто, чтобы получилось большое количество треугольников. На кусочки выложить орехи и завернуть. На жаровню, предварительно застеленную пергаментом, разложить рогалики и печь полчаса при средней температуре.

Рецепт пирога с орехами

Перед тем, как приступить к приготовлению, нужно запастись следующими продуктами:

250 гр. муки;

250 гр. сахара;

3 яйца;

1 ложка соды;

170 гр. орехов;

150 гр. масла;

200 гр. сметаны;

1 ложка разрыхлителя для теста;

0,5 чайной ложки ванили;

1 чайная ложка меленой корицы.





Для начала орехи нужно поджарить, порезать ножом или блендером, отправить в миску, ввести 150 гр. сахара, 50 гр. масла и корицу. Все составляющие нужно протереть.

Вторым этапом приготовления станет просеивание муки. Далее в тару отправить оставшееся масло, сахар и ваниль. Все взбить до получения густой массы, добавить три яйца и еще раз хорошо взбить. Добавить сметану, соду и снова перемешать. Осторожно просеять муку.

Форму для выпечки застелить бумагой, ввести часть теста. Разровнять, добавить немного начинки. Долить остальное тесто и снова выложить начинку. Печь пирог нужно при средней температуре 40 минут.

Апельсиновый пирог на Ореховый Спас

Для получения нежнейшего пирога понадобятся:

1⁄2 стакана мелких орехов;

1 стакан муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

4 яйца;

1⁄2 стакана апельсинового сока;

1⁄2 стакана сахара;

1 столовая ложка апельсиновой цедры;

1⁄2 стакана оливкового масла;

сахарная пудра по вкусу.





Орехи измельчить в крошку, смешать с разрыхлителем и мукой. Отдельно взбить яйца до получения пены, постепенно ввести сахар и продолжать взбивать, пока смесь не станет светлой. Добавить ореховую смесь, сок апельсина, цедру, оливковое масло и взбить до однородной массы.

Отправить тесто в заранее подготовленную форму для выпечки и поставить в духовку. Печь при температуре 180 градусов 30 минут. Испеченный пирог можно посыпать сахарной пудрой или шоколадной крошкой.