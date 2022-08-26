Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом

Вадим Карасев

«Известия»: некоторые данные россиян могли оказаться у мошенников за рубежом после утечки

Некоторые данные россиян — в частности, коды доступа к интернет-сервисам в СМС и геоданные — могли оказаться у мошенников за рубежом в результате утечки. Об этом предупредили источники на рынке связи и информационной безопасности, передает газета «Известия».

В частности, проверяется информация об утечке данных пользователей Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), WhatsApp, Telegram и Google при использовании зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto, а также виртуального оператора VentaTel.

Как объяснил собеседник издания, сообщение от иностранного сервиса попадает на телефон абонента через цепочку иностранных компаний-агрегаторов. Однако передача СМС не шифруется, что позволяет видеть содержимое сообщений всей цепочке структур.

Ранее главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора предупредил россиян о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных РФ стран. В связи с санкциями владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, перечисленных в пользовательском соглашении, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских юзеров.