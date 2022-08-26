Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом

Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом«Известия»: некоторые данные россиян могли оказаться у мошенников за рубежом после утечки

Некоторые данные россиян — в частности, коды доступа к интернет-сервисам в СМС и геоданные — могли оказаться у мошенников за рубежом в результате утечки. Об этом предупредили источники на рынке связи и информационной безопасности, передает газета «Известия».

В частности, проверяется информация об утечке данных пользователей Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), WhatsApp, Telegram и Google при использовании зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto, а также виртуального оператора VentaTel.

Как объяснил собеседник издания, сообщение от иностранного сервиса попадает на телефон абонента через цепочку иностранных компаний-агрегаторов. Однако передача СМС не шифруется, что позволяет видеть содержимое сообщений всей цепочке структур.

Ранее главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора предупредил россиян о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций со стороны недружественных РФ стран. В связи с санкциями владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, перечисленных в пользовательском соглашении, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских юзеров.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и
Жало Скорпиона или экстравагантность Близнецов: какие знаки зодиака считаются самыми саркастичными
Жало Скорпиона или экстравагантность Близнецов: какие знаки зодиака
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
На Анфису Чехову ополчились поклонники
На Анфису Чехову ополчились поклонники
Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки безопасности
Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего
Настоящая дружба на век
Настоящая дружба на век
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda Research
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели

Еще по теме

«Ъ» узнал об утечке персональных данных почти миллиона россиян
СМИ: Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных
Instagram опроверг сообщения об утечке паролей пользователей
СМИ сообщили о крупной утечке данных клиентов российских банков