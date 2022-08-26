Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки безопасности

Вадим Карасев

Экономист Покровская: для финансовой подушки нужно рассчитывать реальную стоимость жизни

Чтобы обеспечить финансовую безопасность семьи необходимо рассчитать стоимость жизни, а не исходить из месячного заработка. Таким советом поделилась финансовый аналитик-консультант, эксперт в сфере залоговых инвестиций компании «Джи Эл Эс Инвест» Оксана Покровская. В беседе с «Лентой.ру» экономист порекомендовала более тщательно отслеживать свои траты и совершать их осознанно для того, чтобы при любом доходе иметь возможность откладывать средства.

Финансовая подушка — это тот инструмент, который позволит семье не влезать в долги и сохранить образ жизни при изменении дохода. «Каждый автолюбитель знает, что подушка безопасности в автомобиле может спасти жизнь и здоровье в случае внештатной ситуации на дороге. Точно также финансовая "подушка безопасности" может спасти от потрясений в непредвиденной экономической ситуации», — отметила Покровская.

Опубликованный ВЦИОМ в феврале 2022 года опрос показал, что с финансовой безопасностью у россиян все обстоит не вполне благополучно, сказала специалист.

«Только 33 процента наших соотечественников имеют накопления, причем 48 процентов имеющих "подушку безопасности" россиян живут в Москве и Санкт-Петербурге. Получается, что подавляющее большинство сограждан вне центральных мегаполисов, живут буквально одним днем. И потеря работы, болезнь или другие сложные жизненные обстоятельства могут отправить их в долговое пике», — отметила экономист.

Как сформировать финансовую подушку безопасности

Покровская заявила, что стоит разграничивать средний ежемесячный заработок и действительную стоимость жизни. «Представьте, что вы зарабатываете 150 тысяч в месяц, а тратите 75. Трехмесячный доход таким уже дает хорошую подушку безопасности на полгода. Но бывает и по-другому. Предположим, человек зарабатывает 40 тысяч рублей. При этом у него нестабильный доход, он часто прибегает к помощи кредитки, занимает у друзей, постоянно в долгах и фактическая стоимость его жизни — 55 тысяч», — объяснила Покровская.

Последнему «трехмесячная» подушка безопасности позволит продержаться чуть больше двух месяцев, указала экономист. «Поэтому, оценивая размер необходимых минимальных накоплений, нужно отталкиваться в первую очередь не от размера заработка, а от фактической стоимости жизни конкретного человека», — резюмировала специалист.

Первый шаг к обеспечению себя и близких финансовой безопасности это составление семейного бюджета, отметила эксперт. Полученную цифру лучше умножить на шесть, а не на три, порекомендовала Покровская. Именно такой срок, подчеркнула специалист, в случае непредвиденной ситуации даст время на то, чтобы успокоиться и решить проблему.

Как накопить, если нет денег?

Проблема в скрытых тратах, которых человек не замечает в своей повседневной жизни, указала финансист. Например, рассказала она, ежедневные кофе и обед в столовой могут обойтись офисному работнику в десять процентов от его заработка. Эту сумму можно было бы сохранить.

Есть и другие неочевидные способы сэкономить, отметила эксперт. Например, при разнотарифном счетчике электроэнергии можно запускать стиральную машинку перед сном, предложила Покровская. Можно покупать мясо, рыбу или птицу «большими кусками», а не фасованную в индивидуальной упаковке, рассказала аналитик. «Так можно сэкономить до 25 процентов от стоимости этих продуктов», — подчеркнула экономист.

«Также можно пользоваться не только банковскими картами с кешбэком, но и приложениями с подобным сервисом, например, такси, доставка еды, онлайн-магазины и так далее. Присматриваться к акциям, которые объявляют торговые сети — иногда можно купить качественный продукт с большой для себя выгодой. Накопления хранить не на обычной дебетовой карте или в наличке под подушкой, а на накопительном счете — процент будет небольшим, но все же не нулевым», — поделилась специалист.

В июле стало известно, что в России появится первый сервис доставки продуктов по сниженным ценам. «Самокат» решил зайти на рынок дискаунтеров и начнет оформлять онлайн-заказы товаров большими упаковками для тех, кто хочет закупиться впрок, рассказал РБК директор компании по маркетингу Игорь Рожков. По его словам, цены на платформе будут минимум на 25 процентов ниже, чем в магазинах формата «у дома».