Российских хакеров обвинили в атаке на СМИ соседней европейской страны
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Российских хакеров обвинили в атаке на СМИ соседней европейской страны

Российских хакеров обвинили в атаке на СМИ соседней европейской страныERR: в медиакомпании Ekspress Media обвинили российских хакеров в атаке на эстонские СМИ

Российских хакеров обвинили в атаке на ведущие СМИ соседней европейской страны. В результате кибератаки, которая, предположительно, проводилась российскими хакерами, была нарушена работа сайтов нескольких эстонских изданий, сообщило ERR со ссылкой на председателя правления эстонской медиакомпании Ekspress Media Мари-Лийс Рюйтсалу.

По словам Рюйтсалу, утренняя атака, скорее всего, поразила все крупные СМИ в Эстонии. Она добавила, что в последнее время кибератаки на эстонские СМИ происходят все чаще. При этом, по ее данным, в последние недели атаки ведутся в основном из России.

«Наш главный приоритет — всегда поддерживать доступ эстонских читателей и пытаться выяснить, из каких стран исходят атаки, а затем перекрыть большую часть иностранного трафика. В последние недели преобладают атаки из России», — сказала Рюйтсалу.

Хакеры автоматически генерируют запросы к серверам СМИ, что приводит к росту нагрузки на них и затрудняет доступ читателей к новостям, пояснила она. «Нам удается отражать такие атаки, но в последние несколько недель, в частности, они стали очень интенсивным», — отметила Рюйтсалу.

В феврале хакерская группировка Anonymous взломала сайты крупнейших российских СМИ. Среди прочих были взломаны сайты ТАСС, «Коммерсанта» и «Известий». Таким образом хакеры отреагировали на начало российской специальной военной операции на Украине, которую они потребовали остановить.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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