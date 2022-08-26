Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство

Вадим Карасев

Суд приговорил якутскую блогершу Сусанну Рожину к 4,5 года колонии за вымогательство

Якутский городской суд приговорил к заключению российскую блогершу Сусанну Рожину за вымогательство в особо крупном размере. Ее отправят в колонию на 4,5 года, сообщает ЯСИА.

Блогершу взяли под стражу в зале суда. Согласно судебному решению, она будет отбывать заключение в колонии общего режима. Кроме того, наложен арест на ее имущество для возмещения ущерба. В своем последнем слове подсудимая полностью признала вину. Она также попросила суд учесть наличие у нее малолетних детей.

Рожина обвинялась в мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере. Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке. Гособвинитель с учетом дерзости совершенного преступления, тяжести статей и вымогаемых сумм просил восемь лет заключения.

Сотрудники ФСБ задержали Рожину в гостинице «Азимут» в Якутске в феврале 2022 года во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости Гульнары Уваровой. Блогерша вымогала у предпринимательницы 50 миллионов рублей за «крышевание» со стороны правоохранительных органов.