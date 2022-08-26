Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство

Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательствоСуд приговорил якутскую блогершу Сусанну Рожину к 4,5 года колонии за вымогательство

Якутский городской суд приговорил к заключению российскую блогершу Сусанну Рожину за вымогательство в особо крупном размере. Ее отправят в колонию на 4,5 года, сообщает ЯСИА.

Блогершу взяли под стражу в зале суда. Согласно судебному решению, она будет отбывать заключение в колонии общего режима. Кроме того, наложен арест на ее имущество для возмещения ущерба. В своем последнем слове подсудимая полностью признала вину. Она также попросила суд учесть наличие у нее малолетних детей.

Рожина обвинялась в мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере. Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке. Гособвинитель с учетом дерзости совершенного преступления, тяжести статей и вымогаемых сумм просил восемь лет заключения.

Сотрудники ФСБ задержали Рожину в гостинице «Азимут» в Якутске в феврале 2022 года во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости Гульнары Уваровой. Блогерша вымогала у предпринимательницы 50 миллионов рублей за «крышевание» со стороны правоохранительных органов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство
Российскую блогершу приговорили к заключению за вымогательство
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
Популярная игра Gunfire Reborn выходит 27 октября на Xbox, сразу в Game Pass
Популярная игра Gunfire Reborn выходит 27 октября на Xbox, сразу в
Михаил Пореченков феноменально похудел
Михаил Пореченков феноменально похудел
Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»
Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
Блогер в семье - к беде
Блогер в семье - к беде

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине

Еще по теме

Чемпион мира по панкратиону осужден за вымогательство крупной суммы денег
Приговор Улюкаеву: 8 лет колонии строгого режима
Чемпиона мира по панкратиону осудили за вымогательство 6,5 миллионов рублей
В Крыму к 9 годам колонии приговорили бывшего главу «Русского блока»