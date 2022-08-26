Сбежавшая из России Рената Литвинова поздравила подругу Земфиру с днем рождения в Париже

Актриса Рената Литвинова с Земфирой уже полгода проживают в Париже, где и отметили 46-летие певицы. Певица Земфира Рамазанова в конце февраля переехала в Париж и уже полгода живет вместе с Ренатой Литвиновой в столице Франции. Не секрет, что Рената Литвинова уже много лет дружит с Земфирой. Певица редко проводит время с кем-то еще, в основном, компанию ей составляет только актриса. Они вместе появляются на светских мероприятиях, проводят досуг и работают над совместными проектами. 26 августа Земфире исполнилось 46 лет. И Литвинова, конечно же, поздравила с днем рождения давнюю подругу одной из первых. Она опубликовала в своем личном блоге архивное черно-белое фото с певицей.«С днём рождения, любимая Певица Земфира !», - написала Рената. Рената символично вручила Земфире букет полевых цветов, делая отсылку к популярному треку звезды «Ромашки» и шутливо подписала пост, что с поздравлениями ее опередил их кот по кличке Эркюль: «С днем рождения, любимая Певица Земфира! Первым был вынужден поздравить Эркюль».«Люди должны делать людей счастливыми, музыканты и особенно политики — эти назначения и таланты свыше даны им именно для этого, не так ли? Земфира, спасибо за счастье и вдохновение — за твою музыку, слова и песни!»— обратилась Литвинова к певице. В Сети заметили, что Земфира празднует день рождения в квартире Ренаты, и предположили, что знаменитости живут там вместе. По слухам, эту недвижимость актрисе арендовал ее богатый поклонник. Говорят, за Литвиновой во Франции ухаживает некий миллионер из высшего общества, владеющий отелями, замками и яхтами.Якобы именно он содержит российскую звезду, поэтому она может не беспокоиться о хлебе насущном и заниматься развитием собственных зарубежных проектов: съемками в модных фотосессиях и постановкой спектакля по своей пьесе «Кактус». Земфира, к слову, тоже не сидит без дела. Недавно артистка анонсировала масштабный гастрольный тур по Европе, Израилю и Турции. Исполнительница даст 11 концертов в октябре-ноябре, в том числе в Париже. А вот российские зрители ее увидят не скоро, потому что возвращаться в Москву певица пока не собирается, пишет Пятый канал.