Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
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Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга

Сбежавший Андрей Макаревич выступил в защиту главы Екатеринбурга
Певец Андрей Макаревич просит свободы Ройзмана. Обосновавшийся в Израиле Андрей Макаревич написал письмо в поддержку Евгения Ройзмана, экс-главы Екатеринбурга, которого задержали на днях и этапировали в Москву. Оно оказалось адресовано «судебным органам» страны. Эпистола оказалась в распоряжении Эдгарда Запашного, и он показал ее подписчикам в Telegram.
В письме Макаревич дает характеристику Ройзману, уверяя, что знает его много лет как «человека безукоризненной честности и порядочности». Артист рассказал, что политик помогал гражданам России решать их проблемы, а также является выдающимся специалистом в области Навьянской иконы. «Очень прошу учесть вышеизложенное, избирая меру пресечения для гражданина России Ройзмана Е.В», — попросил артист.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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