Second Extinction покидает ранний доступ в октябре, игра получит новый контент

Вадим Карасев





В апреле 2021 года игра Second Extinction вышла в раннем доступе на приставках Xbox, а чуть раньше на PC. С того момента проекта активно развивался, со временем он получил кроссплатформенный мультиплеер, а вместе с тем и режим «Орды».

Сегодня разработчики Second Extinction объявили, что проект скоро покидает ранний доступ — это произойдет уже 20 октября 2022 года. Вместе с выходом версии 1.0, игра Second Extinction получит множество нового контента:

Новый биом (саванна) с новой картой и новыми сюжетными миссиями.2 совершенно новых динозавра, плюс 2 новые мутации уже существующих динозавров.Максимальный уровень повышен с 50 до 99.Новая система улучшения оружия.Улучшенный пользовательский интерфейс.

Это далеко не полный список того, что ждет игроков в Second Extinction с релизом версии 1.0. Отметим, что игра доступна в Game Pass с раннего доступа.

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