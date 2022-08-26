Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве
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Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве

Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийствеАктер Шайа ЛаБаф рассказал, что хотел покончить с собой из-за череды скандалов

Американский актер Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона.

Артист рассказал, что хотел покончить с собой из-за череды публичных скандалов. «Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако», — вспомнил ЛаБаф.

Он смог справиться с суицидальными мыслями, приняв католицизм. На этот шаг его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Чтобы вжиться в образ, актер провел некоторое время в монастыре.

В 2020 году певица FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста. После обвинений со стороны артистов ЛаБаф обещал пройти интенсивную терапию.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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