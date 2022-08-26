Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц назвал непростым решение о скорой легализации марихуаны

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что легализация марихуаны ожидается довольно скоро и назвал это решение непростым. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что планы по легализации были прописаны в коалиционном соглашении, он отметил, что ему нелегко далось принятие этого решения, потому что сам он никогда не употреблял каннабис. «Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности», — пояснил Шольц, добавив, что некоторые его знакомые получили серьезные психологические проблемы из-за незнания меры.

Канцлер заявил, что хоть такой эффект и не присущ подавляющему большинству, все же нельзя отрицать наличие проблемы. «Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро», — проинформировал он. По словам Шольца, легализация ожидается в этот законодательный период.

В прошлом году новой коалицией ФРГ был обнародован план легализации марихуаны. Уточнялось, что на проверку эффективности проекта будет отведено четыре года, по истечении которых закон пересмотрят с учетом его социальных последствий.