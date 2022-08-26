Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» не получит русскую локализацию
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Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» не получит русскую локализацию

Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» не получит русскую локализацию


Разработчики High On Life сегодня открыли предварительные заказы на свой проект в Steam, Epic Games и Microsoft Store. Игра предлагается по цене полноценного AAA-проекта — по предзаказу она обойдется покупателям в $59,99.

На страницах предварительных заказов High On Life указано, что проект получит локализацию на 5 языков: английский, немецкий, испанский, итальянский, французский. Русская локализация не заявлена. При этом, озвучка будет доступна в High On Life только на английском языке.

Напомним, релиз High On Life состоится 13 декабря, в этот же день проект добавят в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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