Сколько придется потратить на покупки детям к школе в 2022 году: советы по экономии

Российские семьи готовятся к новому учебному году и активно посещают школьные ярмарки. Эксперты рассказали, что нужно купить детям к школе в 2022 году. А также отметили, во сколько это обойдется.

1 сентября школьники отправятся на учебу. Родители перед этой датой традиционно бегают по магазинам, пытаясь купить все необходимое для занятий в учебном заведении.

Сообщается, что в 2022 году подготовить детей к школе стоит дороже на 20%. Средний чек на сборы первоклассника, например, составит 22-26 тысяч рублей. Росстат сообщает, что цена на предметы первой необходимости выросла на 14%. Дороже всего обойдется одежда для мальчиков — примерно на 17% больше, а также тетради — за них придется выложить больше на треть, чем в прошлом году.

«В статистике не учитывались цветы, электронные товары. Мы смотрели цены на одежду и канцелярию. Школьные товары для девочек при этом дорожают медленнее, чем для мальчиков», — рассказала социолог Ольга Прайм.

Если в прошлом году собрать первоклассника можно было примерно на 21 тысячу рублей, то в нынешнем уже придется раскошелиться на 26 тысяч. Дороже обойдутся траты на девочку — школьный набор поднялся в цене почти на 18% — с 25 до 30 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожали брюки для мальчиков (теперь их цена приближается к 2000 рублей, хотя ранее можно было найти и за 1500), а вот платья у девочек подорожали чуть меньше — с 1659 до 1967 рублей. Не обошло стороной повышение цен на детские ботинки (+23% к цене 2021 года), школьные рубашки (на четверть больше по сравнению с прошлым годом).

Придется выложить и на 10% больше за рюкзак. Повысились цены и на дневники — примерно на 46%, а также набор тетрадей. Собрать полный пенал выйдет в 620 рублей. И не забудьте про карандаши, ручки, альбомы для рисования и другие мелочи — тут нужно будет отдать почти 800 рублей.

Стоит отметить, что взяты средние значения по России. Затраты на сборы к школе могут отличаться в зависимости от региона. Например, в 2021 году, по данным аналитиков, одинаковый набор стоил в Новгородской области около 10 тысяч рублей, а на Камчатке или Чукотке — более 20 тысяч рублей. Точные цифры можно будет определить после 1 сентября, когда схлынет ажиотаж.