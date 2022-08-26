Сколько придется потратить на покупки детям к школе в 2022 году: советы по экономии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сколько придется потратить на покупки детям к школе в 2022 году: советы по экономии

Сколько придется потратить на покупки детям к школе в 2022 году: советы по экономии

Сколько придется потратить на покупки детям к школе в 2022 году: советы по экономии

Российские семьи готовятся к новому учебному году и активно посещают школьные ярмарки. Эксперты рассказали, что нужно купить детям к школе в 2022 году. А также отметили, во сколько это обойдется.


1 сентября школьники отправятся на учебу. Родители перед этой датой традиционно бегают по магазинам, пытаясь купить все необходимое для занятий в учебном заведении.

Сообщается, что в 2022 году подготовить детей к школе стоит дороже на 20%. Средний чек на сборы первоклассника, например, составит 22-26 тысяч рублей. Росстат сообщает, что цена на предметы первой необходимости выросла на 14%. Дороже всего обойдется одежда для мальчиков — примерно на 17% больше, а также тетради — за них придется выложить больше на треть, чем в прошлом году.

«В статистике не учитывались цветы, электронные товары. Мы смотрели цены на одежду и канцелярию. Школьные товары для девочек при этом дорожают медленнее, чем для мальчиков», — рассказала социолог Ольга Прайм.

Если в прошлом году собрать первоклассника можно было примерно на 21 тысячу рублей, то в нынешнем уже придется раскошелиться на 26 тысяч. Дороже обойдутся траты на девочку — школьный набор поднялся в цене почти на 18% — с 25 до 30 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожали брюки для мальчиков (теперь их цена приближается к 2000 рублей, хотя ранее можно было найти и за 1500), а вот платья у девочек подорожали чуть меньше — с 1659 до 1967 рублей. Не обошло стороной повышение цен на детские ботинки (+23% к цене 2021 года), школьные рубашки (на четверть больше по сравнению с прошлым годом).

Придется выложить и на 10% больше за рюкзак. Повысились цены и на дневники — примерно на 46%, а также набор тетрадей. Собрать полный пенал выйдет в 620 рублей. И не забудьте про карандаши, ручки, альбомы для рисования и другие мелочи — тут нужно будет отдать почти 800 рублей.

Стоит отметить, что взяты средние значения по России. Затраты на сборы к школе могут отличаться в зависимости от региона. Например, в 2021 году, по данным аналитиков, одинаковый набор стоил в Новгородской области около 10 тысяч рублей, а на Камчатке или Чукотке — более 20 тысяч рублей. Точные цифры можно будет определить после 1 сентября, когда схлынет ажиотаж.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и
Жало Скорпиона или экстравагантность Близнецов: какие знаки зодиака считаются самыми саркастичными
Жало Скорпиона или экстравагантность Близнецов: какие знаки зодиака
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
На Анфису Чехову ополчились поклонники
На Анфису Чехову ополчились поклонники
Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки безопасности
Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего
Настоящая дружба на век
Настоящая дружба на век
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda Research
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели

Еще по теме

Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе
Собрать ребенка на первое сентября 2022 года становится все дороже
Сколько стоит собрать ребенка в школу в России
Росстат посчитал стоимость сборов первоклассника в школу