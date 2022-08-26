Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)

Вадим Карасев

Далеко не каждый может похвастать тем, что он бывал на съемочной площадке известного фильма или сериала. Ведь сам процесс кинопроизводство не менее увлекателен, чем сам фильм. Предлагаем и вам почувствовать себя участником съемочной группы и посмотреть интересную солянку закадровых снимков.Сколько требуется работы, чтобы сделать характерную зеленую кожу ГаморыРасслабленная атмосфера за кулисами, пока готовится злодей, который пугал вас до смертиАнджелина Джоли показывает процесс превращения в страшную, прекрасную МалефисентуДаже Геральт из Ривии не может удержаться от селфи в раздевалкеПочему бы не повеселиться, если злодеи не настоящие и вам на самом деле не нужно никуда ехать? На съемках фильма «Чудо-женщина: 1984»Ума Турман превращается в Ядовитый Плющ для фильма «Бэтмен и Робин»Николас Холт черпает вдохновение на съемках «Безумного Макса» в чтенииЗакулисные кадры со съемок «Джона Уика — 3» с неподражаемым Киану РивзомТанос определенно выглядит более радостным за кадромЧеловек-паук позирует на камеру со своими коллегамиЛюцифер находится в центре всеобщего внимания даже в перерывах между съемкамиДаже такой талантливый актер, как Лео, должен постоянно сверяться со сценарием. Это кадр со съемок «Волка с Уолл-стрит»Трудно представить, насколько сложно вжиться в роль, когда тебя окружают зеленые экраныЯра Грейджой пытается избавиться от воды в сапогахЕсли вы заглянете за кадры фильма «Жизнь Пи», то увидите, что некоторые водные сцены снимались в помещенииВысокие технологии прячутся даже на самых необитаемых планетах «Звездных войн»Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис на съемках 2-й части фильма «Аватар»Железный человек без своего костюмаДракс может пролистать свои соцсети, раз уж Галактика в безопасностиВот как Джозеф Гордон-Левитт ходил по вращающемуся коридору в фильме «Начало»Мэтт Деймон был не один даже на МарсеКогда тебя снимает столько камер, важно хорошо выглядетьКогда ты очень нужен Мстителям, но твоя прическа еще не готоваДублеры есть даже у членов королевской семьи — во время съемок сериала «Корона»Шаг за шагом снимается затравка для нового сезонаДолжно быть, Аарону Полу нелегко изображать разговор с роботом, когда вместо него сидит некто в полосатом костюмеВ 4-м сезоне «Очень странных дел» Милли Бобби Браун не пришлось сбривать волосы. Прическа выглядит настолько реалистично, что мало кто заметил парикВ начале фильма Крис Эванс был еще молод, но к финальной части «постарел». На этих фото видно, что с возрастом он становится счастливееКогда режиссер Тодд Филлипс наблюдает за каждым его шагом, Джокер перестает улыбатьсяВ фильме мы видим, что Марк Руффало мгновенно становится зеленым. На самом деле это занимает немного больше времени