Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)
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Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)

Сколько требуется работы, чтобы сделать характерную зеленую кожу ГаморыДалеко не каждый может похвастать тем, что он бывал на съемочной площадке известного фильма или сериала. Ведь сам процесс кинопроизводство не менее увлекателен, чем сам фильм. Предлагаем и вам почувствовать себя участником съемочной группы и посмотреть интересную солянку закадровых снимков.

Сколько требуется работы, чтобы сделать характерную зеленую кожу Гаморы


Расслабленная атмосфера за кулисами, пока готовится злодей, который пугал вас до смерти

Расслабленная атмосфера за кулисами, пока готовится злодей, который пугал вас до смерти
Анджелина Джоли показывает процесс превращения в страшную, прекрасную Малефисенту

Анджелина Джоли показывает процесс превращения в страшную, прекрасную Малефисенту
Даже Геральт из Ривии не может удержаться от селфи в раздевалке

Даже Геральт из Ривии не может удержаться от селфи в раздевалке
Почему бы не повеселиться, если злодеи не настоящие и вам на самом деле не нужно никуда ехать? На съемках фильма «Чудо-женщина: 1984»

Почему бы не повеселиться, если злодеи не настоящие и вам на самом деле не нужно никуда ехать? На съемках фильма «Чудо-женщина: 1984»
Ума Турман превращается в Ядовитый Плющ для фильма «Бэтмен и Робин»

Ума Турман превращается в Ядовитый Плющ для фильма «Бэтмен и Робин»
Николас Холт черпает вдохновение на съемках «Безумного Макса» в чтении

Николас Холт черпает вдохновение на съемках «Безумного Макса» в чтении
Закулисные кадры со съемок «Джона Уика — 3» с неподражаемым Киану Ривзом

Закулисные кадры со съемок «Джона Уика — 3» с неподражаемым Киану Ривзом
Танос определенно выглядит более радостным за кадром

Танос определенно выглядит более радостным за кадром
Человек-паук позирует на камеру со своими коллегами

Человек-паук позирует на камеру со своими коллегами
Люцифер находится в центре всеобщего внимания даже в перерывах между съемками

Люцифер находится в центре всеобщего внимания даже в перерывах между съемками
Даже такой талантливый актер, как Лео, должен постоянно сверяться со сценарием. Это кадр со съемок «Волка с Уолл-стрит»

Даже такой талантливый актер, как Лео, должен постоянно сверяться со сценарием. Это кадр со съемок «Волка с Уолл-стрит»
Трудно представить, насколько сложно вжиться в роль, когда тебя окружают зеленые экраны

Трудно представить, насколько сложно вжиться в роль, когда тебя окружают зеленые экраны
Яра Грейджой пытается избавиться от воды в сапогах

Яра Грейджой пытается избавиться от воды в сапогах
Если вы заглянете за кадры фильма «Жизнь Пи», то увидите, что некоторые водные сцены снимались в помещении

Если вы заглянете за кадры фильма «Жизнь Пи», то увидите, что некоторые водные сцены снимались в помещении
Высокие технологии прячутся даже на самых необитаемых планетах «Звездных войн»

Высокие технологии прячутся даже на самых необитаемых планетах «Звездных войн»
Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис на съемках 2-й части фильма «Аватар»

Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис на съемках 2-й части фильма «Аватар»
Железный человек без своего костюма

Железный человек без своего костюма
Дракс может пролистать свои соцсети, раз уж Галактика в безопасности

Дракс может пролистать свои соцсети, раз уж Галактика в безопасности
Вот как Джозеф Гордон-Левитт ходил по вращающемуся коридору в фильме «Начало»

Вот как Джозеф Гордон-Левитт ходил по вращающемуся коридору в фильме «Начало»
Мэтт Деймон был не один даже на Марсе

Мэтт Деймон был не один даже на Марсе
Когда тебя снимает столько камер, важно хорошо выглядеть

Когда тебя снимает столько камер, важно хорошо выглядеть
Когда ты очень нужен Мстителям, но твоя прическа еще не готова

Когда ты очень нужен Мстителям, но твоя прическа еще не готова
Дублеры есть даже у членов королевской семьи — во время съемок сериала «Корона»

Дублеры есть даже у членов королевской семьи — во время съемок сериала «Корона»
Шаг за шагом снимается затравка для нового сезона

Шаг за шагом снимается затравка для нового сезона
Должно быть, Аарону Полу нелегко изображать разговор с роботом, когда вместо него сидит некто в полосатом костюме

Должно быть, Аарону Полу нелегко изображать разговор с роботом, когда вместо него сидит некто в полосатом костюме
В 4-м сезоне «Очень странных дел» Милли Бобби Браун не пришлось сбривать волосы. Прическа выглядит настолько реалистично, что мало кто заметил парик

В 4-м сезоне «Очень странных дел» Милли Бобби Браун не пришлось сбривать волосы. Прическа выглядит настолько реалистично, что мало кто заметил парик
В начале фильма Крис Эванс был еще молод, но к финальной части «постарел». На этих фото видно, что с возрастом он становится счастливее

В начале фильма Крис Эванс был еще молод, но к финальной части «постарел». На этих фото видно, что с возрастом он становится счастливее
Когда режиссер Тодд Филлипс наблюдает за каждым его шагом, Джокер перестает улыбаться

Когда режиссер Тодд Филлипс наблюдает за каждым его шагом, Джокер перестает улыбаться
В фильме мы видим, что Марк Руффало мгновенно становится зеленым. На самом деле это занимает немного больше времени

В фильме мы видим, что Марк Руффало мгновенно становится зеленым. На самом деле это занимает немного больше времени
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По материалам: триникси

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