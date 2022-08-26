Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы
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Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы

Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы

Джинсы хороши во многих отношениях. Они идеально формируют фигуру, поэтому многие женщины в них прекрасно выглядят.  Узнайте, с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы. Кто-кто, а они действительно лучше всех понимают в моде и элегантном внешнем виде. Поэтому умеют создавать свежие и необычные образы в повседневной жизни с такой элементарной частью гардероба как джинсовые штаны.

С какими базовыми вещами парижанки носят джинсы

Джинсовые брюки способны оптически удлинить ноги, сделать стройной талию. Это очень важные критерии для парижанок, так как они привыкли подчеркивать свою фигуру и выглядеть элегантно даже в повседневной жизни.

Джинсы, казалось бы, — самая элементарная часть гардероба, но французские женщины могут их правильно комбинировать с другой одеждой, чтобы выделиться среди других и создать привлекательный образ. Вот, с какими базовыми вещами их выгодно сочетать.

Кардиган

Те кардиганы, которые все привыкли носить в этом году, практически не привлекают парижанок. Они больше предпочитают винтажные модели или те, которые были куплены в секонд-хенде, чем объемные и удлиненные варианты с крупной вязкой. Изюминку образу добавят вышивки или пуговицы крупного размера. Кстати, в своем стиле их часто применяет парижанка Жанна Дамас.

Белая рубашка

Одним из самых популярных и классических сочетаний являются джинсы и белая рубашка. Ее можно полностью выпустить или частично, например, только спереди или с одной стороны. Частичный выпуск рубашки позволит создать неповторимый образ, которые часто создают парижанки. Что касается обуви, то здесь полная свобода: высокие каблуки, кроссовки, мокасины. Лучше всего выбрать такую, в которой ощущаете себя уверенно и непринужденно.

Блуза

Чтобы добавить шарма и создать комплект для торжественных случаев, парижанки комбинируют джинсы с однотонными блузами или с цветочным принтом. Это добавляет образу нарядности, однако складывается впечатление, что дама собралась всего за 5 минут. Стоит отметить, что зачастую парижанки именно так и создают свои модные образы. В таком наряде уже были замечены Аделин Рапон и Сабина Сокол.

Свитер

В более прохладном сезоне парижанки комбинируют любимые джинсы со свитером. К тому же выбирать только нейтральные цвета необязательно. Можно отдать предпочтение ярким и сочным оттенкам. В таком образе засветились модель Констанс Арно и молодая парижанка Пия.

Блейзер

Блейзер является такой же неотъемлемой частью гардероба, как и джинсы. Без него образ не будет французским на все 100 процентов. Стилизовать эти два элемента очень просто, можно использовать разные вариации, ведь они универсальны. Добавить изюминки образу можно с помощью ботфортов, как это сделала блогер Эстель Кемони. Также можно создать комбинацию в мужском стиле, используя туфли-лодочки. Именно такой образ воплотила консультант моды Дебора Рейнер.

Водолазка

Еще один способ быстро создать элегантный образ – комбинировать джинсы с водолазкой. Именно в такой одежде большинство парижанок ходят в осеннем сезоне. Важно чтобы и водолазка, и джинсы были нейтральных цветов. А дополнить такой стиль можно жакетом или блузкой в тон, как это сделала Анна-Виктория Лефевр. Стоит также отметить, что водолазка не является отдельным элементом образа, а выступает лишь одним из его слоев.

Искусственная шуба

Исходя из уличных фотографий парижанок, можно сделать вывод, что большинство из них равнодушны к трендам. Однако не в случае с искусственной шубой «тедди». Для нее нашлось место в гардеробах многих модниц. Можете вдохновиться образом Жанны Дамас и выбрать укороченный вариант шубки с отложным воротником. Носить ее можно поверх элегантной блузки. Также стоит обратить внимание на образ Моники Энли с удлиненной версией верхней одежды.


Француженки не экспериментируют с образами, а применяют на практике классические варианты, которые проверены годами. Именно это лежит в основе создания их изысканного стиля.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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