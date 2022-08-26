Стало известно об угрозах ЦРУ бизнесменам Турции из-за торговли с Россией

Вадим Карасев

Yeni Şafak: сотрудники ЦРУ угрожали бизнесменам Турции из-за их торговых связей с Россией

Сотрудники Центрального разведывательного управление (ЦРУ) США угрожали бизнесменам Турции из-за их торговых связей с Россией. Об этом стало известно газете Yeni Şafak, передает РИА Новости.

По информации издания, американские власти вмешивались в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и пытались допросить турецких предпринимателей. «Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции», — сказано в материале.

В частности, Yeni Şafak пишет, что Вашингтон угрожал сотрудникам строительных компаний, сотрудничающих с российскими организациями. Так, сотрудник ЦРУ спрашивал бизнесменов из жилищного сектора о том, сколько домов они продали россиянам, в какой валюте формировали цену, по какому каналу была произведена оплата.

Ранее The Wall Street Journal писало, что США усиливают давление на Турцию, предостерегая компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо пригрозил турецким компаниям проблемами, отметив, что они рискуют подпасть под американские ограничения.